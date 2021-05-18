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    • Dünya
    • 18.05.2021 14:14
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    • 18.05.2021 14:28
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    SON DAKİKA: Netanyahu 'ye saldırıları bitirmek için 'dan 2-3 gün süre istedi

    Son dakika haberleri... 'de Filistinli sivil Müslümanları katlederken başta olmak üzere "insan hakları" naraları atan birçok ülke de buna sessiz kalıyor. ABD'nin her fırsatta İsrail'e sunduğu destek de bir kez daha tescillendi. İsrail Başbakanı 'nun, 'ne yönelik saldırıları bitirmek için ABD yönetiminden 2-3 gün süre istediği belirtildi.

    AA
    Netanyahu Biden'dan 2-3 gün istedi

    İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki ateşkes konusunu yakından takip eden Batılı kaynaklardan alınan göre, ABD'li yetkililer, pazar ve pazartesi Netanyahu'dan Gazze'ye yönelik saldırıları sonlandırmasını istedi. Netanyahu ise İsrail ordusunun, Gazze'deki hedefleri vurarak yürüttüğü operasyonu tamamlamak için 2-3 güne ihtiyacı olduğunu söyledi.

    ÇARŞAMBA YA DA PERŞEMBE BİTECEK
    Adlarının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, söz konusu bilgilere rağmen yine de İsrail'in Gazze saldırılarının çarşamba ya da perşembe günü kesin biteceğini teyit edemedi.

    Öte yandan İsrail'in Walla News gazetesi muhabirlerinden Barak Rafid da bugün CNN kanalında, İsrailli yetkilileri kaynak göstererek benzer bir bilgi paylaştı.

        "SÜRENİZ DOLUYOR" MESAJI
        İsrailli yetkililerin Gazze operasyonunu tamamlamak için 24 ila 48 saate ihtiyacı olduğunu, daha sonra saldırıları durduracağını aktaran Rafid, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'e mesajının, "operasyon süresinin dolmaya başladığı" yönünde olduğunu kaydetti.

        ABD Başkanı Joe Biden, dün akşam İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede ateşkesin sağlanmasını desteklediğini belirmişti.

        İSRAİL'İN SAVUNMA HAKKYMIŞ
        Biden'ın görüşmede, "Ayırt gözetmeksizin yapılan roket saldırıları karşısında İsrail'in kendini savunma hakkına kati desteğini dile getirdiği" belirtilen açıklamada, "Başkan Biden, bir ateşkese olan desteğini dile getirdi ve bu sona giden yolda ABD'nin Mısır ve diğer ortaklarıyla diyaloğunu ele aldı." ifadeleri kullanılmıştı.

            212 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
            İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.
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            Haberler Dünya SON DAKİKA: Netanyahu Gazze'ye saldırıları bitirmek için Joe Biden'dan 2-3 gün süre istedi