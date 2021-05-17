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    • Dünya
    • 17.05.2021 19:55
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    • 17.05.2021 20:13
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    Son dakika: İşgalci İsrail'e 'sarsılmaz destek' veren 'den BM 'ne engel!

    Son dakika haberi... Daha önce terör devleti İsrail'e 'sarsılmaz' desteğini açıklayan , Birleşmiş Milletler 'nin krizine yönelik ortak açıklama yapmasını engelledi.

    ABD'den BMGK'ya engel! İsrail- Filistin...

    ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İsrail-Filistin krizine yönelik ortak açıklama yapmasını tekrar engelledi.

    BMGK mayıs dönem başkanı Çin ve geçici üyelerden Norveç ile Tunus, konseyin dünkü 3. toplantısının ardından ortak adım atılması yönünde yeni bir girişimde bulundu.



    ABD'DEN İSRAİL'E KALKAN!
    Konsey, İsrail ve Filistin arasında yükselen tansiyon, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları, sivil kayıplar ile Filistinli ailelerin evlerinden tahliye edilmelerinden endişe duyulduğunu belirterek, gerginliğin azaltılması yönünde çağrı yapan ortak bir açıklama yapmak istedi.

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD konseyin bu yönde bir adım atmasına tekrar engel oldu.

    ABD'li yetkiler ise BMGK'nin yapacağı ortak açıklamanın mevcut krizi çözmeye yardımcı olmayacağını savunuyor ve krizin çözümü için "yoğun diplomatik çabaları" sürdürdüklerini belirtiyor.



    ABD'DEN İSRAİL'E 735 MİLYON DOLARLIK SİLAH SATIŞI
    Gazze'de Filistin halkına yönelik terör eylemlerini meşru müdafaa kisvesi altında sürdüren İsrail hükümetine destek niteliğinde bir kararsa ABD yönetiminden geldi. Joe Biden öncülüğündeki hükümet, İsrail devleti ile 735 milyon dolarlık bir silah anlaşmasına onay verdi.



        FİLİSTİN'DEN ABD'YE TEPKİ
        Filistin, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze'de ateşkes çağrısı için ortak açıklama yapmasına ve toplanmasına engel olma girişimlerini kınadı.

        Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD'nin Güvenlik Konseyi'ndeki pozisyonu reddediyoruz. İsrail'in saldırganlığını durdurmak için çabalarımızı sürdürüyoruz" sözlerine yer verildi.
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