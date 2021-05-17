ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İsrail-Filistin krizine yönelik ortak açıklama yapmasını tekrar engelledi.
BMGK mayıs dönem başkanı Çin ve geçici üyelerden Norveç ile Tunus, konseyin dünkü 3. toplantısının ardından ortak adım atılması yönünde yeni bir girişimde bulundu.
ABD'DEN İSRAİL'E KALKAN!
Konsey, İsrail ve Filistin arasında yükselen tansiyon, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları, sivil kayıplar ile Filistinli ailelerin evlerinden tahliye edilmelerinden endişe duyulduğunu belirterek, gerginliğin azaltılması yönünde çağrı yapan ortak bir açıklama yapmak istedi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD konseyin bu yönde bir adım atmasına tekrar engel oldu.
ABD'li yetkiler ise BMGK'nin yapacağı ortak açıklamanın mevcut krizi çözmeye yardımcı olmayacağını savunuyor ve krizin çözümü için "yoğun diplomatik çabaları" sürdürdüklerini belirtiyor.
ABD'DEN İSRAİL'E 735 MİLYON DOLARLIK SİLAH SATIŞI
Gazze'de Filistin halkına yönelik terör eylemlerini meşru müdafaa kisvesi altında sürdüren İsrail hükümetine destek niteliğinde bir kararsa ABD yönetiminden geldi. Joe Biden öncülüğündeki hükümet, İsrail devleti ile 735 milyon dolarlık bir silah anlaşmasına onay verdi.