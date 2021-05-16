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    • Dünya
    • 16.05.2021 22:42
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    • 16.05.2021 22:50
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    Dışişleri Bakanı, ve 'li mevkidaşlarıyla terör devleti 'in 'e olan saldırılarını görüştü

    Dışişleri Bakanı Muhammed bin urrahman Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile saldırılarına ilişkin gelişmeleri ele aldı. Al Sani, İsrail'in ve 'deki sivillere yönelik vahşice saldırılarının durması için acilen harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

    AA
    Katar Mısır ve ABD'yle Filistin'i görüştü

    resmi haber ajansı QNA'nın haberinde, Dışişleri Bakanı Blinken'in Al Sani'yi telefonla aradığı belirtildi. Görüşmede, 'in 'da namaz kılan cemaate karşı kullanılan son şiddet ve abluka altındaki 'ne düzenlenen saldırılar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

    Al Sani, görüşmede uluslararası toplumun İsrail'in Mescid-i Aksa ve 'deki sivillere yönelik vahşice saldırılarının durması için acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

    lı mevkidaşı Şukri'yle de telefon görüşmesi gerçekleştiren Al Sani, ikili ilişkilerin yanı sıra 'deki durumu ele aldı.

    Eski Başkanı , İsrail'le gerilimin sona ermesi için , Mısır, Katar ve ABD'nin girişimleri olduğunu duyurmuştu.

    İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

    İsrail saldırılarında şu ana kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

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