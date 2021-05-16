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    • Dünya
    • 16.05.2021 20:17
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    • 16.05.2021 21:12
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    'in işgali altındaki 'te bulunan bir sinagogda tribün çöktü: Çok sayıda yaralı var

    'in işgali altındaki 'ün kuzeyinde bulunan Givat Ze'ev yerleşim yerinde Sinagog’da yapılan ayin sırasında tribün çöktü. Çok sayıda İsrailli yaralandı.

    Kudüs'teki sinagogda tribün çöktü: Yaralılar var

    İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Ultra-Ortodoks Yahudilere ait bir sinagogdaki oturma yerlerinin ayin sırasında çökmesi sonucu 60 kişi yaralandı.

    Doğu Kudüs'te yer alan yasa dışı Givat Ze'ev Yahudi yerleşim birimindeki bir sinagogda oturma yerleri ayin sırasında çöktü.



    Olayın ardından bölgeye 2 helikopter, çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

    İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan yazılı açıklamada, 10'u ağır 60 kişinin yaralandığı belirtildi.

    Öte yandan söz konusu sinagogun yapım halinde olduğu ve bugün ilk kez ayin yapıldığı ifade edildi.



    Polisten yapılan açıklamada ise ayin sırasında sinagogda 650 kişinin bulunduğu kaydedildi.



        İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında bulunan Meron Dağı'nda 1 Mayıs'ta Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan izdihamda da 45 kişi hayatını kaybetmişti.



        GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE ÇÖKME OLMUŞTU
        Geçtiğimiz ay da Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı bir alanda sahnenin çökmesi sonucu 38 kişi hayatını kaybetmiş ve 20'si ağır 50 kişi de yaralanmıştı.

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