



GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE ÇÖKME OLMUŞTU

Geçtiğimiz ay da Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı bir alanda sahnenin çökmesi sonucu 38 kişi hayatını kaybetmiş ve 20'si ağır 50 kişi de yaralanmıştı.

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