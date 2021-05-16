Dünya genelinde Kovid-19 salgınına karşı aşılama seferberliği dünya genelinde sürerken, Endonezya AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kullanımı ile ilgili yeni karar aldı.
Endonezya'da 5 Mayıs'ta AstraZeneca aşısını olan 22 yaşındaki bir kişinin 6 Mayıs'ta hayatını kaybetmesinin ardından aşının söz konusu partisinin dağıtım ve kullanımının askıya alındığı bildirildi.
Endonezya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, karar "tedbir" olarak nitelendirilirken, gerekli güvenlik prosedürlerinin tamamlanmasının ardından şimdiye dek tedariki sağlanan diğer aşıların kullanımına devam edileceği bildirildi.