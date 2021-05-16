Hayatını kaybeden kişiye AstraZeneca üretimi Covid-19 aşısının geçtiğimiz ay teslim alınan yaklaşık 450 biz dozluk partisinden aşı uygulandığı kaydedilirken, söz konusu partinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) destekli COVAX oluşumu tarafından tedariki garanti edilen 3 milyon 852 bin dozun bir parçası olduğu belirtildi.