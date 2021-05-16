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    • Dünya
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    • 16.05.2021 17:54
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    'da, genç bir kişinin ölmesi sonrası AstraZeneca aşısının kullanımı askıya alındı

    'da hükümet, 22 yaşında bir kişinin AstraZeneca tarafından geliştirilen yeni tip (Kovid-19) aşısını olmasının ardından hayatını kaybetmesi nedeniyle aşının söz konusu partisinin kullanımını askıya aldı. Haberin detayları...

    İHA
    Bir ülke daha AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı

    Dünya genelinde Kovid-19 salgınına karşı aşılama seferberliği dünya genelinde sürerken, Endonezya AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kullanımı ile ilgili yeni karar aldı.

    Endonezya'da 5 Mayıs'ta AstraZeneca aşısını olan 22 yaşındaki bir kişinin 6 Mayıs'ta hayatını kaybetmesinin ardından aşının söz konusu partisinin dağıtım ve kullanımının askıya alındığı bildirildi.

    Endonezya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, karar "tedbir" olarak nitelendirilirken, gerekli güvenlik prosedürlerinin tamamlanmasının ardından şimdiye dek tedariki sağlanan diğer aşıların kullanımına devam edileceği bildirildi.

        Hayatını kaybeden kişiye AstraZeneca üretimi Covid-19 aşısının geçtiğimiz ay teslim alınan yaklaşık 450 biz dozluk partisinden aşı uygulandığı kaydedilirken, söz konusu partinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) destekli COVAX oluşumu tarafından tedariki garanti edilen 3 milyon 852 bin dozun bir parçası olduğu belirtildi.

        Endonezya'da korona virüs salgınında şu ana kadar 1 milyon 739 bin 750'ye, toplam can kaybı ise 48 bin 93'e ulaştı.

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        Bir ülke daha AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı
        Haberler Dünya Endonezya'da, genç bir kişinin ölmesi sonrası AstraZeneca aşısının kullanımı askıya alındı