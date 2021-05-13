Bilim insanları, COVİD-19'a karşı aşı bulmak için kolları sıvadı. Kısa sürede geliştirilen aşıların virüse karşı etkisi tartışılırken, pandemi ilaç şirketlerine yaradı! Aşının bulunmasının ardından hisse değerleri fırladı, bir anda her biri milyoner listesinde yerini aldı! Şimdi de maaşlarına yapılan zamlar gündeme gelmeye başladı!
Tepki çeken uygulamanın odağında AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot vardı... Aşı, Soriot'a servet kazandırdı. Şirket 2021'de 3 milyar dolarlık aşı satacağını açıkladı.
Bunun üzerine CEO Soriot hissedarları topladı! Yıllık 15.4 milyon sterlin (yaklaşık 200 milyon lira) olan maaşına zam yapma kararı aldı! Yüzde 250 oranında yapılan zam ile maaşı 18 milyon sterlin yani 220 milyon liraya çıktı! Hissedarların 60'ı zam oranını desteklerken 40'ı duruma karşı çıktı! Soriot'ın yeni maaşının duyulmasının ardından AstraZeneca'nın İngiltere Cambridge'deki merkezinin önünde protestolar yapıldı.