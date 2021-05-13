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SİNOVAC, Türkiye ile birlikte Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır'a aşıyı ülkelerinde üretme konusunda lisans verdi.

ABD'DE bazı eyaletlerde 12 yaş üstü aşılama başladı.

BREZİLYA'DA hamile bir kadının aşı sonrası hayatını kaybetmesi üzerine aşılanma askıya alındı.

RUSYA'DA 8 bin 115 yeni vaka çıktı.

NAURU'DA bir yılı aşkın sürede tek bir COVİD-19 vakası çıkmadı. Dünyanın en küçük ada ülkesi olan ve 12 bin kişinin yaşadığı Nauru'da tüm yetişkinlere aşı yapıldı.

SLOVAKYA,

AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı.