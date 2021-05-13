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    Covid-19, aşı şirketlerine yaradı her biri, servetini katladı: 'nın CEO'su ise kendine yüzde 250 zam yaptı!

    Covid-19, aşı şirketlerine yaradı. Her biri, servetini katladı! ’ın milyarderler listesinde yerini aldı! ’nın CEO’su ise kendine yüzde 250 zam yaptı! Yıllık maaşı 15.4 milyon sterlinden, 18 milyon sterline çıktı.

    Cebinde virüs var

    Bilim insanları, COVİD-19'a karşı aşı bulmak için kolları sıvadı. Kısa sürede geliştirilen aşıların virüse karşı etkisi tartışılırken, pandemi ilaç şirketlerine yaradı! Aşının bulunmasının ardından hisse değerleri fırladı, bir anda her biri milyoner listesinde yerini aldı! Şimdi de maaşlarına yapılan zamlar gündeme gelmeye başladı!

    Tepki çeken uygulamanın odağında AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot vardı... Aşı, Soriot'a servet kazandırdı. Şirket 2021'de 3 milyar dolarlık aşı satacağını açıkladı.

    Bunun üzerine CEO Soriot hissedarları topladı! Yıllık 15.4 milyon sterlin (yaklaşık 200 milyon lira) olan maaşına zam yapma kararı aldı! Yüzde 250 oranında yapılan zam ile maaşı 18 milyon sterlin yani 220 milyon liraya çıktı! Hissedarların 60'ı zam oranını desteklerken 40'ı duruma karşı çıktı! Soriot'ın yeni maaşının duyulmasının ardından AstraZeneca'nın İngiltere Cambridge'deki merkezinin önünde protestolar yapıldı.

        TEK HiSSE SATMADI
        Biontech'in CEO'su Prof. Uğur Şahin, COVİD-19'a karşı aşı geliştirdi. Şirket hisselerinin değeri yüzde 900 yükseldi! Hisselerinden bir tane bile satmaması dikkat çekti. Öte yandan Şahin, aşı patenti tartışmalarına tepki gösterdi: Yoksul ülkelere ucuz satıyoruz.

        TATLIMIZ KAÇMASIN
        Türkiye,         Covid-19 ile mücadelede tam kapanmaya gitti. Dün, İstanbul'dan gelen bu görüntü ise şaşkına çevirdi! Vatandaş, Ramazan Bayramı için tatlı almak için Bahçelievler'deki bir dükkana akın etti! Kalabalık nedeniyle sosyal mesafeyi korumak imkansız hale geldi!

        17 MAYIS'TA UZAKTAN EĞİTİM
        Milli Eğitim Bakanlığı 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacağını açıkladı.

            YANGIN YERİ
            Covid-19, Hindistan'da mutasyona uğradı. Daha öldürücü bir hal aldı. Dün en yüksek can kaybı yaşandı. 4 bin 205 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Son 24 saate 335 bin vaka çıktı.

            NOTLAR...
            SİNOVAC, Türkiye ile birlikte Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır'a aşıyı ülkelerinde üretme konusunda lisans verdi.
            ABD'DE bazı eyaletlerde 12 yaş üstü aşılama başladı.
            BREZİLYA'DA hamile bir kadının aşı sonrası hayatını kaybetmesi üzerine aşılanma askıya alındı.
            RUSYA'DA 8 bin 115 yeni vaka çıktı.
            NAURU'DA bir yılı aşkın sürede tek bir COVİD-19 vakası çıkmadı. Dünyanın en küçük ada ülkesi olan ve 12 bin kişinin yaşadığı Nauru'da tüm yetişkinlere aşı yapıldı.
            SLOVAKYA,
            AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı.
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            Haberler Güncel Covid-19, aşı şirketlerine yaradı her biri, servetini katladı: AstraZeneca'nın CEO'su ise kendine yüzde 250 zam yaptı!