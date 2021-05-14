Filistin topraklarına göz diken İşgalci İsrail saldırılarına hız verdi.
Kudüs'te Müslümanları hedef alan Mescid'i Aksa'ya baskın düzenleyen ve Gazze'de havadan ve karadan saldıran işgalci İsrail büyük yıkımlara sebep oldu.
Siyonist saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 122 Müslüman şehit oldu.
ONLARCA BİNA YIKILDI
İsrail'in Gazze Şeridi'ne beş gündür devam eden saldırılarında onlarca çok katlı bina, konut, kurumsal tesis, okul, medya merkezi, emniyet ve hizmet merkezi ya tamamen yıkıldı ya da ağır hasar aldı.
Evleri, sokakları bombalayarak masum sivilleri şehit eden İsrail, bir yandan da ticari kuruluşlar, altyapı, tarım alanları, bankalar gibi hedefleri vurarak Gazze'yi yıkıma uğratıyor.