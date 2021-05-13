SON DAKİKA: İşgalci İsrail'in düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 83'e ulaştı! İşte yaşanan olayların kronolojisi



*İsrail askerleri Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere müdahale etti.

*Kudüs, 2014 yılından bu yana ilk kez füzelerle hedef alındı.

*Kassam Tugayları'nın yanı sıra Gazze merkezli birçok grubun Yahudi yerleşimlerine saldırılar düzenlemeye başladığı bildirildi.

*Başta Siderot ve Askalan olmak üzere İsrail'in güneyindeki birçok Yahudi yerleşimi füzelerle hedef alındı.

*Füze saldırılarının ardından İsrail polisi Kudüs'te radikal Yahudiler tarafından düzenlenen gösterilerin iptal edildiğini açıkladı.

*İsrail'in Gazze Şeridi kuzeyinde düzenlediği hava saldırısında 3 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

*Filistin Sağlık Bakanlığı: "İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti."

*Filistin Sağlık Bakanlığı: "Gazze'deki İsrail saldırılarında şimdiye dek 20 Filistinli hayatını kaybetti, 65 Filistinli yaralandı."

*Taraflar arasında ateşkes için ortak bir zemin bulunmadığı gibi, her iki taraf da saldırılara devam edeceklerini vurguladı.

*İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanları, Gazze'den İsrail'i hedef alan roket saldırıları devam etti.

*İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 25'e yükseldi. Bunlardan 9'unun çocuk olduğu belirtildi.