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    • Dünya
    • 13.05.2021 13:01
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    • 13.05.2021 13:20
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    SON DAKİKA: İşgalci İsrail'in düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 83'e ulaştı! İşte yaşanan olayların kronolojisi

    Son dakika haberine göre, İsrail'in abluka altındaki Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 83'e yükseldiği bildirildi. İsrail uçakları, Beyt Lahiya bölgesindeki Şeyh Zayid kenti çevresini havadan bombardımana tutmuş, saldırıda bölgedeki pek çok bina yıkılmıştı. Öte yandan İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda kullandığı zehirli gaz nedeniyle şehit olduğu tahmin edilenlerin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. İşte ilk çatışmalardan bu yana yaşanan olayların kronolojisi.

    AA




    İsrail kuvvetlerinin Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate hain bir saldırı düzenlemesiyle başlayan şiddet olayları, Gazze'ye yapılan roket saldırılarıyla devam ediyor. İçerisinde çocukların da olduğu onlarca sivili şehit eden İsrail'e yönelik tepkilerin boyutu büyürken yaşanan şiddet olayları artarak devam ediyor. Elde edilen son dakika bilgilerine göre 7'si çocuk, 6'sı kadın 83 Filistinlinin şehit olduğu 388 kişinin de yaralandığı bildirildi.

    KRONOLOJİK SIRAYA GÖRE BÖLGEDE YAŞANANLAR:
    *Binlerce Yahudi yerleşimci, saat 07.00'da İsrail güvenlik güçlerinin desteğiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek için toplandı.
    *Mescid-i Aksa'da Filistinli Müslümanların bekleyişi ve hazırlıkları sürdü.
    *Filistinli Müslümanlar Kıble Mescidi'nin kapılarında, İsrail güçlerini engellemek üzere barikatlar kurdu.
    *Filistinliler Mescid-i Aksa içerisinde Yahudi yerleşimcilerin baskın girişime karşı kullanmak üzere taş istifledi.
    *Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail'in güneyinde sirenler çaldı.


    *İsrail, Gazze'den gönderilen roketler ve yangın balonları sebebiyle Erez Sınır Kapısı'nı kapatma kararı aldıklarını açıkladı.
    *Yahudi yerleşimcileri taşıyan çok sayıda otobüsün Mescid-i Aksa'nın Şam Kapısı bölgesine doğru gittiği bildirildi.
    *İsrail emniyeti, çatışmalardan endişe edilmesi sebebiyle Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya girmesine izin verilmeyeceğini ifade etti. Mescid-i Aksa'daki Filistinliler ise "bölgede nöbet tutmaya devam edeceklerini" bildirdi.


        *Batı Şeria'daki Cenin Kampı'nda İsrail güçleriyle Filistinliler arasında çatışmalar yaşandığı bildirildi.
        *Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'nın Meğaribe Kapısı çevresinde toplanmaya devam ettiği aktarıldı.
        *İsrail polisinin yasak kararına rağmen bazı radikal Yahudi gruplar yine de Mescid-i Aksa'ya gireceklerini ifade etti.
        *Mescid-i Aksa üzerinde İsrail helikopterleri uçuş yaptı.
        *İsrail güvenlik güçleri Yahudi yerleşimcilerle beraber Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
        *İsrail güçleri şiddetli bir şekilde Kıble Mescidi'ne saldırdı.
        *Mescid-i Aksa yakınında aracıyla Filistinlileri ezmeye çalışan Yahudi yerleşimci kaza yaptıktan sonra İsrail polisi tarafından Filistinlilerin elinden kurtarıldı. Polisin bu esnada havaya ateş açtığı ifade edildi.


        *Kıble Mescidi hoparlörlerinden, cami içerisinde yaralanan Filistinlilere acil yardım çağrısı yapıldı.
        *Kıble Mescidi'ne yönelik İsrail saldırılarında 180'den fazla Filistinlinin yaralandığı, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi. İsrail güçleri bölgeye tıbbi yardım girişine engel oldu.
        *İsrail güçleri Mescid-i Aksa çevresindeki gazetecilere ve tıbbi yardım görevlilerine ses ve gaz bombalarıyla saldırdı.
        *İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarında 215 kişi yaralandı.
        *İsrail güçlerinin tutukladıkları Filistinlileri darp ettiği anlara dair görüntüler ortaya çıktı.


        *Filistin Kızılayı: "İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarında 278 kişi yaralandı."
        *Kudüs'teki çatışmalarda 12 İsrail polisi ve 10 Yahudi yerleşimci yaralandı.
        *Radikal Yahudi gruplar bariyerleri aşarak Mescid-i Aksa avlusuna girmeye çalıştı.
        *İsrail güçlerinin çekilmesi sonrası Filistinli Müslümanlar Kıble Mescidi içerisini temizledi.
        *Yahudi grupların yeniden Mescid-i Aksa'ya girmeye çalıştığı ve bölgede çatışmaların yer yer yeniden başladığı bildirdi.
        *Mescid-i Aksa'nın Şam Kapısı çevresinde çatışmalar yaşandı.
        *İsrail polisi, Yahudi yerleşimcilerin Şam Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya girmesine izin verileceğini açıkladı. Başta Şam Kapısı ve Hıtta Kapısı olmak üzere Mescid-i Aksa'da çatışmalar yaşandı.
        *Mescid-i Aksa içerisinde İsrail güçleriyle Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.
        *Çok sayıda Yahudi yerleşimci Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya doğru yürümeye başladı.


            *İsrail askerleri Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere müdahale etti.
            *Kudüs, 2014 yılından bu yana ilk kez füzelerle hedef alındı.
            *Kassam Tugayları'nın yanı sıra Gazze merkezli birçok grubun Yahudi yerleşimlerine saldırılar düzenlemeye başladığı bildirildi.
            *Başta Siderot ve Askalan olmak üzere İsrail'in güneyindeki birçok Yahudi yerleşimi füzelerle hedef alındı.
            *Füze saldırılarının ardından İsrail polisi Kudüs'te radikal Yahudiler tarafından düzenlenen gösterilerin iptal edildiğini açıkladı.
            *İsrail'in Gazze Şeridi kuzeyinde düzenlediği hava saldırısında 3 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
            *Filistin Sağlık Bakanlığı: "İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti."
            *Filistin Sağlık Bakanlığı: "Gazze'deki İsrail saldırılarında şimdiye dek 20 Filistinli hayatını kaybetti, 65 Filistinli yaralandı."
            *Taraflar arasında ateşkes için ortak bir zemin bulunmadığı gibi, her iki taraf da saldırılara devam edeceklerini vurguladı.
            *İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanları, Gazze'den İsrail'i hedef alan roket saldırıları devam etti.
            *İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 25'e yükseldi. Bunlardan 9'unun çocuk olduğu belirtildi.


            *Gazze Şeridi'nden İsrail'e en az 345 roket atıldı.
            *İsrail'in Gazze merkezindeki El Rimel mahallesine yönelik hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
            *Kassam Tugayları İsrail'in Gazze'de savaşçılarına yönelik saldırısı sonrasında açıklama yaptı: "Askalan şehrini cehenneme çevireceğiz."
            *Kassam Tugayları Aşdod ve Askalan şehirlerini yoğun bir biçimde roketlerle hedef aldı.
            *Kassam Tugayları: "Askalan ve Aşdod şehirlerine 5 dakika içerisinde 137 roket fırlattık."
            *İsrail, 130 bini aşkın Askalan şehri sakinine, ikinci bir emre kadar tamamen sığınaklarda kalmaları çağrısında bulundu.
            *Askalan şehrinde bir İsrailli roket saldırısında öldü.


            *İsrail, Seraya Kudüs'ün roket saldırılarından sorumlu komutanlarından olan Samih Fehim el Memluk'u ve iki üst düzey ismi öldürdüğünü açıkladı.
            *Askalan'da ölen İsraillilerin sayısı 2'ye yükseldi.
            *İsrail Gazze'de hava ve kara bombardımanları gerçekleştirdi.
            *Seraya Kudüs İsrail'e roket ve havan saldırıları düzenledi.
            *İsrail'de roket saldırılarında 2 kişi ölürken 74 kişi de yaralandı.


                *Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları: "İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ederse Tel Aviv'i vuracağız."
                *Kassam Tugayları Tel Aviv'i 130'dan fazla füzeyle hedef aldı.
                *Kassam Tugayları ve Seraya el Kudüs tarafından atılan roketler nedeniyle İsrail'e bağlı yerleşimlerde geniş çaplı maddi hasar oluştuğu bildirildi.
                *İsrail kaynakları: "Tel Aviv tarihindeki en büyük saldırı dalgası yaşanıyor."
                *İsrail'e geliş ve gidiş yönünde tüm uçuşlar durduruldu.
                *Rishon Letzion'da roket atışları nedeniyle bir Yahudi yerleşimci öldü.
                *Seraya el Kudüs: "İsrail Gazze'ye saldırılara devam ederse Tel Aviv'i yok ederiz."
                *İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde hava saldırıları düzenledi.
                *İsrail, Gazze'de yüksek katlı birçok binaya uyarı mesajları gönderdi. Birçok binanın hava saldırılarıyla hedef alınarak yıkılacağı ifade edildi.
                *İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Benny Gantz 22: 15'te açıklamada bulundu.
                *İsrail'e ait savaş uçakları Gazze'de Al Jazeera Arapça servisine ait ofisin yakınındaki binayı hedef aldı.


                *Hamas lideri İsmail Heniye açıklamada bulundu.
                *İsrail Gazze Şeridi'nde 7 çok katlı apartman binasının boşaltılması için uyarıda bulundu.
                *Batı Şeria'daki birçok bölgede Yahudi yerleşimcilerle Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.
                *İsrail savaş uçakları Gazze'de çok katlı birçok binaya hava saldırıları düzenledi.
                *İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: "Durumu değerlendirdikten sonra kararlar aldık. Hamas ve İslami Cihad bu geceki saldırganlığın bedelini çok ağır ödeyecek."
                *İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz: "Sükuneti ve emniyeti uzun vadeli olarak geri getireceğiz. Binalar yıkılmaya devam edecek. Birçok hedef belirledik, bu daha başlangıç."
                *İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'in Şefi Nadav Argaman: "Hepimize iyi şanslar."
                *Filistin Sağlık Bakanlığı: "Gazze'deki İsrail saldırılarında şimdiye dek 12'si çocuk 35 kişi öldü, 233 kişi yaralandı."
                *Kassam Tugayları: "Gazze kuzeyinde Siyonistlere ait bir jeep'i güdümlü füzeyle hedef aldık." açıklamasında bulundu. Saldırıda 3 İsraillinin ağır yaralandığı bildirildi.
                *İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli yaşamını yitirdi.
                *Kassam Tugayları'nın düzenlediği güdümlü tanksavar füzesi saldırısında ölen İsrail askerleri olduğu iddia edildi.
                *İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 9'a yükseldi.
                *Kassam'ın güdümlü tanksavar füzesi saldırısında bir İsrail askeri öldü.


                *Filistin Sağlık Bakanlığı: "Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında 43 kişi öldü, 296 kişi yaralandı."
                *Kassam'ın güdümlü tanksavar füzesi saldırısında ölen İsrail askerlerinin sayısı 2'ye yükseldi.
                *Gazze merkezli gruplar Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşimlerine havan topu ve kısa menzilli roket saldırıları düzenledi.
                *Filistin Sağlık Bakanlığı: "Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında 14'ü çocuk, 3'ü kadın 48 kişi öldü, 304 kişi yaralandı."
                *İsrail, Kassam Tugayları'nın üst düzey kurmay isimlerinden birçok ismi öldürdüklerini öne sürdü.
                *Mısır'ın ateşkes için gerçekleştirdiği girişimler, iki tarafın da Mısır heyetiyle görüşmemesi ve savaşa devam düşüncesinde olması sebebiyle başarısız oldu.
                *Kassam Tugayları Askalan ve Aşdod'u 50'den fazla roketle hedef aldı.


                    *Filistin Sağlık Bakanlığı: "Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında 14'ü çocuk, 3'ü kadın 53 kişi öldü, 320 kişi yaralandı."
                    *Kassam'ın İsrail'in yeni bir noktasını hedef alacağı belirtildi. Grup daha önce Kudüs, Tel Aviv, Birussebi gibi kritik noktaları hedef almıştı.
                    *Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları, grubun Gazze Komutanı Basim İsa (Ebu İmad) ve diğer bazı isimlerin İsrail saldırısında öldüğünü açıkladı.
                    *İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki El Muhabarat caddesinde hedef aldığı üç katlı bina yerle bir oldu.
                    *Amerikan ve Fransız havayolları, güvenlik endişeleri nedeniyle İsrail'e uçuşların iptal edildiğini duyurdu.
                    *İsrail ordu kaynakları: "Gazze sınırından atılan tanksavar füzesi nedeniyle 1 İsrail askeri öldü."
                    *İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz: "Gazze operasyonu için bitiş tarihi yok. Bize yapılan ahlaki vaazları dinlemeyeceğiz."


                    *Filistin Sağlık Bakanlığı: "İsrail saldırılarında şu ana kadar 14'ü çocuk 5'i kadın 56 kişi hayatını kaybetti, 335 kişi yaralandı."
                    Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum: "İsrail komutanlarımızı öldürmenin bedelini ödemeye hazır olsun."
                    *Filistin genelinde çatışmalar devam ediyor. İsrail Gazze'yi vurmaya devam ederken Gazze merkezli gruplar da İsrail'i roketlerle hedef alıyor.
                    *İsrail kaynakları: "Roket saldırıları nedeniyle 3 günde oluşan hasarın kapsamı 160 milyon doları aştı."
                    *Gazze Şeridi sınırında İsrail'e ait bir aracın güdümlü füzeyle vurulduğu öne sürüldü.


                    *İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 17'si çocuk 6'sı kadın olmak üzere 72 Filistinli şehit olurken, yaralı sayısı 388'e yükseldi.
                    *Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırıda kullandığı zehirli gaz nedeniyle şehit olduğu tahmin edilenlerin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Şehitlerin ölüm nedeninin kesin olarak saptanması için organ ve dokulardan gerekli numunelerin alındığı kaydedildi.
                    * 7'si çocuk, 6'sı kadın 83 Filistinli şehit oldu. 388 yaralı var.
                    *Bölgede İsrail güçlerinin işgal girişimi neticesinde çatışmalar devam ediyor…

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                    Haberler Dünya SON DAKİKA: İşgalci İsrail'in düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 83'e ulaştı! İşte yaşanan olayların kronolojisi