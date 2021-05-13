SON DAKİKA: İşgalci İsrail'in düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 83'e ulaştı! İşte yaşanan olayların kronolojisi

İsrail kuvvetlerinin Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate hain bir saldırı düzenlemesiyle başlayan şiddet olayları, Gazze'ye yapılan roket saldırılarıyla devam ediyor. İçerisinde çocukların da olduğu onlarca sivili şehit eden İsrail'e yönelik tepkilerin boyutu büyürken yaşanan şiddet olayları artarak devam ediyor. Elde edilen son dakika bilgilerine göre 7'si çocuk, 6'sı kadın 83 Filistinlinin şehit olduğu 388 kişinin de yaralandığı bildirildi.
KRONOLOJİK SIRAYA GÖRE BÖLGEDE YAŞANANLAR:
*Binlerce Yahudi yerleşimci, saat 07.00'da İsrail güvenlik güçlerinin desteğiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek için toplandı.
*Mescid-i Aksa'da Filistinli Müslümanların bekleyişi ve hazırlıkları sürdü.
*Filistinli Müslümanlar Kıble Mescidi'nin kapılarında, İsrail güçlerini engellemek üzere barikatlar kurdu.
*Filistinliler Mescid-i Aksa içerisinde Yahudi yerleşimcilerin baskın girişime karşı kullanmak üzere taş istifledi.
*Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail'in güneyinde sirenler çaldı.
*İsrail, Gazze'den gönderilen roketler ve yangın balonları sebebiyle Erez Sınır Kapısı'nı kapatma kararı aldıklarını açıkladı.
*Yahudi yerleşimcileri taşıyan çok sayıda otobüsün Mescid-i Aksa'nın Şam Kapısı bölgesine doğru gittiği bildirildi.
*İsrail emniyeti, çatışmalardan endişe edilmesi sebebiyle Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya girmesine izin verilmeyeceğini ifade etti. Mescid-i Aksa'daki Filistinliler ise "bölgede nöbet tutmaya devam edeceklerini" bildirdi.