İBRAHİM KALIN: İSRAİL SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR!

A Haber'de açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail savaş suçu işliyor. Yaşananları dünya gündemine taşımamız önemli" mesajını verdi.

"BU HUKUKSUZLUK VE İŞGAL DERHAL SON BULMALIDIR"

Gazze'yi işgal için karadan saldıran İsrail'e İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki geldi.

Altun Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail, katliamlarına ve terör eylemlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. İşgalci İsrail, yıllardır hukuksuz bir şekilde her türlü insan hakkını ayaklar altına alarak abluka altında tuttuğu Gazze'ye şimdi de kara operasyonu başlatıyor.

Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır." ifadelerine yer verdi.