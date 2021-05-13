Filistin topraklarına göz diken terör devleti İsrail işgal saldırılarının dozunu arttırdı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze'ye girdiğini açıkladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricust yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını söyledi.
Conricust, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ne girmeye başladığını vurgulayarak, operasyonla ilgili şu aşamada daha fazla detay veremeyeceğini kaydetti.
HAVADAN VE DENİZDEN EŞ ZAMANLI SALDIRI
Gazze'nin kuzey kesiminin doğu ve batı bölgelerinde bulunan farklı hedefler Siyonist İsrail güçlerince top atışlarının yanı sıra hava ve denizden de eş zamanlı olarak yoğun biçimde vuruldu.
Saldırılar nedeniyle kentin kuzeyinde elektrik kesintileri yaşanırken, işgalci İsrail'in bombaladığı bölgelerden alevlerin yükseldiği görüldü.
Söz konusu bölgelere ambulans ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.
İSRAİL SALDIRILARINDA 103 ŞEHİT VAR
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İşgalci İsrail'in 10 Mayıs'tan itibaren yaptığı saldırılarda 27'si çocuk, 11'i kadın olmak üzere 103 Filistinli Müslüman şehit oldu.
İBRAHİM KALIN: İSRAİL SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR!
A Haber'de açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail savaş suçu işliyor. Yaşananları dünya gündemine taşımamız önemli" mesajını verdi.
"BU HUKUKSUZLUK VE İŞGAL DERHAL SON BULMALIDIR"
Gazze'yi işgal için karadan saldıran İsrail'e İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki geldi.
Altun Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail, katliamlarına ve terör eylemlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. İşgalci İsrail, yıllardır hukuksuz bir şekilde her türlü insan hakkını ayaklar altına alarak abluka altında tuttuğu Gazze'ye şimdi de kara operasyonu başlatıyor.
Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır." ifadelerine yer verdi.
BAYRAMDA DA VURDULAR
İsrail ordusu Ramazan Bayramı'nda da Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor.
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Beric Mülteci Kampı'nı ve Gazze kentini hedef aldı.
Kentteki Şeyh Rıdvan ve Şuaf mahalleleriyle kentin batı kesiminde bir bina bombalanırken bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.