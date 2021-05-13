Filistin'i işgal eden İsrail'de 9 bin yedek askerin orduya çağırılması onaylandı

İsrail basınında yer alan ve diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde ise, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 'kara harekatını değerlendirdiği' iddia edilerek, kara harekatı talebinin ordu tarafından talep edildiği ve güvenlik kabinesi tarafından değerlendirildiği öne sürüldü.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Hidai Zilberman yaptığı açıklamada, İsrail'in olası bir kara harekatına hazırlanmak için Gazze sınırında güç topladığını ifade ederek, "Gazze sınırında kuvvetleri topluyor, hazırlıyoruz. Alanı inceliyorlar ve karar verdiğimizde onları kullanacağız. Girişim bizim ve zaman bizim tarafımızda" dedi.