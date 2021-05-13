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    • Dünya
    • 13.05.2021 23:31
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    • 13.05.2021 23:59
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    Filistin'i işgal eden İsrail'de 9 bin yedek askerin orduya çağırılması onaylandı

    Son dakika haberleri... Filistin topraklarına göz diken siyonist İsrail işgal saldırılarının dozunu arttırdı. Filistinli Müslümanları ve 'yı hedef alan İsrail'de Savunma Bakanı , orduya gerektiği takdirde 9 bin kadar yedek askerin çağırılmasına onay verdi.

    İHA
    Katiller kana doymadı!

    Filistin topraklarına göz diken siyonist İsrail işgal saldırılarının dozunu arttırdı. Siyonist saldırılarda aralarında çocuklar ve kadınların da olduğu 100'den fazla Filistinli Müslüman şehit oldu.

    İşgale doymayan Siyonistler yeni bir adım daha attı.

    YEDEK ASKER KARARI
    İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, orduya gerektiği takdirde 9 bin kadar yedek askerin çağırılmasına onay verdi. Yedek askerlerin, göreve çağrılması durumunda, Güney Komutanlığı, Merkez Komutanlığı ve Kuzey Komutanlığı'nda görev alması bekleniyor.

    İsrail basınında yer alan ve diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde ise, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 'kara harekatını değerlendirdiği' iddia edilerek, kara harekatı talebinin ordu tarafından talep edildiği ve güvenlik kabinesi tarafından değerlendirildiği öne sürüldü.

    İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Hidai Zilberman yaptığı açıklamada, İsrail'in olası bir kara harekatına hazırlanmak için Gazze sınırında güç topladığını ifade ederek, "Gazze sınırında kuvvetleri topluyor, hazırlıyoruz. Alanı inceliyorlar ve karar verdiğimizde onları kullanacağız. Girişim bizim ve zaman bizim tarafımızda" dedi.

        GAZZE'DEN İSRAİL'E BİN 750 ROKET ATILDIĞI İDDİA EDİLDİ
        IDF tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz pazartesi gününden bu yana Gazze Şeridi'nden İsrail'e bin 750 roket atıldığını öne sürülerek, 300 roketin ise İsrail'e ulaşamadığı iddia edildi.

        SİYONİST İSRAİL' SALDIRILARINDA FİLİSTİNLİ ŞEHİT SAYISI 103'E YÜKSELDİ
        Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında 27'si çocuk, 11'i kadın olmak üzere 103 Filistinli Müslüman şehit oldu.
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