Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 11.05.2021 03:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.05.2021 03:23
    ABONE OL

    Orta Doğu Uzmanı,'in masum halkına saldırısının en büyük ortağı olan 'yi ifşa etti!

    'in masum halkına yönelik alçakca saldırıları her geçen gün artarak devam ediyor. Yüzlerce kişinin yaralandığı ve aralarında çocukların da olduğu 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırın en büyük ortaklarından biri de şüphesiz ve Başkanı . 'li Orta Doğu Uzmanı da hükümetini hedef alarak Siyonist 'e yardım ve yataklık ettiğini bir kez daha ifşa etti.

    Siyonist İsrail'in ortağı olan ABD'yi ifşa etti!

    Siyonist İsrail'in masum Filistin halkına yönelik alçakca saldırıları her geçen gün artarak devam ediyor. Yüzlerce kişinin yaralandığı ve aralarında çocukların da olduğu 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırın en büyük ortaklarından biri de şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri ve Başkanı Joe Biden.

    ABD'li Orta Doğu Uzmanı Sarah Leah Whitson da Biden hükümetini hedef alarak Siyonist İsrail'e yardım ve yataklık ettiğini bir kez daha ifşa etti.

    İSRAİL'E 3 MİLYAR DOLAR ASKERİ DESTEĞİ VAR"
    Whitson, Şeyh Cerrah Mahallesi sokaklarında ve Mescid-i Aksa'da yaşanan İsrail şiddetini ortaya koyan bir çok görseli de paylaşarak, "3 milyar dolarlık ABD askeri desteğini, İsrail'in işlediği suçlardan ayrı tutmanın bir yolu yok." görüşünü dile getirdi.

    30 Eylül 2000 günü, 11 yaşındaki Muhammed Dura'nın, babası Cemal Dura'yla otonobil pazarından dönerken, İsrail askerlerinin rastgele açtığı ateş sonucu duvar dibinde ölümünü simgeleyen sanat eserini, profiline iğneleyen Whitson, "Onu asla unutmayacağım." diye yazdı.

        "ABD'NİN SORUMLULUĞU KABUL EDİLMELİ"
        Whitson, ABD Başkanı Joe Biden'ı etiketlediği benzer bir paylaşımda, "İsrail'in El Aksa camisindeki Filistinli protestoculara yönelik saldırıları, ABD'nin İsrail'e kayıtsız şartsız verdiği güvencenin doğrudan bir sonucudur. Joe Biden yönetimi, İsrail'in ihlallerinde ABD'nin sorumluluğunu kabul etmelidir." yorumunda bulundu.

        "FİLİSTİN İÇİN EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜĞÜN YANINDAYIM"


        İsrail askerleri tarafından tartaklanan ve plastik mermilerle yaralanan göstericilerin görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşan Whitson, "Filistinli aileler, sahada eşitlik, özgürlük ve adalet için yaşamını ve uzuvlarını riske atıyor. Bunlar, dünya çapında desteklememiz gereken değerlerdir. Filistin için eşitlik ve özgürlüğün yanındayım. Hepimiz olmalıyız. Bu zor değil." ifadesini kullandı.

            Whitson, 2 Ekim 2018'de, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşları ve meslektaşlarınca kurulan DAWN adlı örgütün kurucu üyeleri arasında ye alıyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Siyonist İsrail'in ortağı olan ABD'yi ifşa etti!
            Haberler Dünya Orta Doğu Uzmanı,Siyonist İsrail'in masum Filistin halkına saldırısının en büyük ortağı olan ABD'yi ifşa etti!