Siyonist İsrail'in masum Filistin halkına yönelik alçakca saldırıları her geçen gün artarak devam ediyor. Yüzlerce kişinin yaralandığı ve aralarında çocukların da olduğu 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırın en büyük ortaklarından biri de şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri ve Başkanı Joe Biden.
ABD'li Orta Doğu Uzmanı Sarah Leah Whitson da Biden hükümetini hedef alarak Siyonist İsrail'e yardım ve yataklık ettiğini bir kez daha ifşa etti.
İSRAİL'E 3 MİLYAR DOLAR ASKERİ DESTEĞİ VAR"
Whitson, Şeyh Cerrah Mahallesi sokaklarında ve Mescid-i Aksa'da yaşanan İsrail şiddetini ortaya koyan bir çok görseli de paylaşarak, "3 milyar dolarlık ABD askeri desteğini, İsrail'in işlediği suçlardan ayrı tutmanın bir yolu yok." görüşünü dile getirdi.
30 Eylül 2000 günü, 11 yaşındaki Muhammed Dura'nın, babası Cemal Dura'yla otonobil pazarından dönerken, İsrail askerlerinin rastgele açtığı ateş sonucu duvar dibinde ölümünü simgeleyen sanat eserini, profiline iğneleyen Whitson, "Onu asla unutmayacağım." diye yazdı.