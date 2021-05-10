

İsrail askerleri tarafından tartaklanan ve plastik mermilerle yaralanan göstericilerin görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşan Whitson, "Filistinli aileler, sahada eşitlik, özgürlük ve adalet için yaşamını ve uzuvlarını riske atıyor. Bunlar, dünya çapında desteklememiz gereken değerlerdir. Filistin için eşitlik ve özgürlüğün yanındayım. Hepimiz olmalıyız. Bu zor değil." ifadesini kullandı.