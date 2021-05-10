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    • Dünya
    • 10.05.2021 22:34
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    • 10.05.2021 22:50
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    'de ihtiyar bir adamın, kendisine bağıran genci kovaladığı anlar sosyal medyada popüler oldu

    'de çekilen bir videoda fanatik bir gencin, yaşlı bir adama agresif bir şekilde bağırdığı ve bunun üzerine yaşlı Filistinli adam tarafından kovalandığı anlar sosyal medyada ilgi topladı. Tam olarak nerede çekildiği ve olayın nasıl başladığı belli olmayan görüntülerde, Yahudi genci kovalayan Filistinli ın kendisini çeken şahısla gülüştüğü görülüyor.

    AA
    takvim.com.tr
    Yahudi genci Filistinli bir ihtiyar kovaladı

    İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde İsrail'in katliamları devam ederken Filistin'de çekilen bir video sosyal medyada gündem oldu.

    Yahudi bir genç, yaşlı bir Filistinliye İbranice bağırarak üstüne yürüyor. Bunun üzerine yaşlı adam Yahudi gencin meydan okumasına karşılık veriyor.

    Bunun üzerine Yahudi genç ihtiyar Filistinliden korkup geri adım atıyor ve kaçıyor. Kaçtığını gören yaşlı adam geri dönerken Yahudi genç tekrar bağırarak üzerine yürüme numarası yapıyor.

    Filistinli adam bunun üzerine bir kez daha koşarak Yahudi genci kovalıyor. Yaşlı adam, genç Yahudi evin bahçesindeki kapıyı kapatana kadar bekliyor.

    O anları çeken adamın kahkahalarıysa komik olaya eşlik ediyor.

    FİLİSTİN'İN İHTİYAR DELİKANLISI SAPANIYLA İSRAİL ASKERLERİNE KARŞI DİRENMİŞTİ

    Ocak ayında elinde sapanla gençlerle omuz omuza İsrail askerlerine taş atarken Anadolu Ajansı kameramanı tarafından çekilen görüntülerle dünyanın tanıdığı Filistinli Hacı Said Arme (Ebu'l Abd), direniş saflarının "ihtiyar delikanlısı" olarak biliniyor.

    Dünya onu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Deyr Cerir beldesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto ettiği sırada Filistinlilere müdahalede bulunan İsrail askerlerine sapanla taş atarken tanıdı.

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük takdirini toplayan Ebu'l Abd için, Filistinli gençlerle omuz omuza sapanı büyük bir maharetle kullandığı, İsrail askerlerinin mermilerinden çevik manevralarla kaçabildiği yönünde yorumlar yapılmıştı.

    9 ÇOCUK BABASI İHTİYAR: BU TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGU

    Altısı erkek üçü kız olmak üzere 9 çocuk babası ile bir torun dedesi olan Ebu'l Abd, "Ben ve çocuklarım işgal güçlerine karşı omuz omuza direniş safındaydık. Orada kimisi çocuklarıyla, kimisi de torunlarıyla yer alıyordu." şeklinde konuştu.

        Ebu'l Abd, sapan kullandığı gösterilerdeki duygularını şöyle aktardı: "Taşı alıp sapanla düşmana fırlattığımda nefsimden razı oluyorum. Çünkü imkanlarım kadarınca işgal karşı direniyorum. Bu tarif edilemez bir duygudur."

        Daha önce ne yaralanan ne de gözaltına alınan, ancak bazı çocuklarının plastik mermilerle yaralandığı Ebu'l Abd, İsrail askerlerinin silahlarına karşı "taşın gücüne" inandığını kaydederek, güç orantısı konusunda şunları ekledi:

        "Elbette bir güç orantısı yok ortada, mukayese edilemez. Güç dengesi, silahları ve çatışmalar sırasında üzerimize gaz bombası atacak insansız hava araçları nedeniyle işgal güçlerinde yana, ama elimizde olan bu, taş."

        "DİRENİŞ MEYDANINDAN HİÇBİR ZAMAN GERİ DURMADIM"

        Ebu'l Abd, görüntülerinin sosyal medya kullanıcılarınca genci ve yaşlısıyla katılan Filistinlilerin 1987'deki Birinci İntifadasını (Taş İntifadası) hatırlattığı yorumlarına ilişkin ise, "Ben 1987'deki Taş İntifadasını yaşadım. O zaman da direnişin ön saflarında yer aldım. İntifada senelerce sürdü. Sonrasında da intifadalar ve halk direnişleri devam etti. Hiçbirinden bir an olsun geri durmadım." değerlendirmesinde bulundu.

        Görüntülerinin yayılması sonrasında İsrail güçlerince gözaltına alınma veya kovuşturmaya maruz kalma ihtimaline ilişkin Ebu'l Abd, "Ne yaralanmaktan ne de gözaltına alınmaktan korkuyorum. O alana giden hiçbir şeyden korkmaz. Allah'ın ihsanı ve keremiyle orada bulunanlar hiçbir şeyden korkmuyor." ifadelerini kullandı.

        Ebu'l Abd, "Gözaltına alınmaktan, yaralanmaktan veya şehit olmaktan korkan, vatan kurtaramaz." dedi.

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