İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde İsrail'in katliamları devam ederken Filistin'de çekilen bir video sosyal medyada gündem oldu.
Yahudi bir genç, yaşlı bir Filistinliye İbranice bağırarak üstüne yürüyor. Bunun üzerine yaşlı adam Yahudi gencin meydan okumasına karşılık veriyor.
Bunun üzerine Yahudi genç ihtiyar Filistinliden korkup geri adım atıyor ve kaçıyor. Kaçtığını gören yaşlı adam geri dönerken Yahudi genç tekrar bağırarak üzerine yürüme numarası yapıyor.
Filistinli adam bunun üzerine bir kez daha koşarak Yahudi genci kovalıyor. Yaşlı adam, genç Yahudi evin bahçesindeki kapıyı kapatana kadar bekliyor.
O anları çeken adamın kahkahalarıysa komik olaya eşlik ediyor.
FİLİSTİN'İN İHTİYAR DELİKANLISI SAPANIYLA İSRAİL ASKERLERİNE KARŞI DİRENMİŞTİ
Ocak ayında elinde sapanla gençlerle omuz omuza İsrail askerlerine taş atarken Anadolu Ajansı kameramanı tarafından çekilen görüntülerle dünyanın tanıdığı Filistinli Hacı Said Arme (Ebu'l Abd), direniş saflarının "ihtiyar delikanlısı" olarak biliniyor.
Dünya onu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Deyr Cerir beldesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto ettiği sırada Filistinlilere müdahalede bulunan İsrail askerlerine sapanla taş atarken tanıdı.
Sosyal medya kullanıcılarının büyük takdirini toplayan Ebu'l Abd için, Filistinli gençlerle omuz omuza sapanı büyük bir maharetle kullandığı, İsrail askerlerinin mermilerinden çevik manevralarla kaçabildiği yönünde yorumlar yapılmıştı.
9 ÇOCUK BABASI İHTİYAR: BU TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGU
Altısı erkek üçü kız olmak üzere 9 çocuk babası ile bir torun dedesi olan Ebu'l Abd, "Ben ve çocuklarım işgal güçlerine karşı omuz omuza direniş safındaydık. Orada kimisi çocuklarıyla, kimisi de torunlarıyla yer alıyordu." şeklinde konuştu.