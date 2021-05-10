"Elbette bir güç orantısı yok ortada, mukayese edilemez. Güç dengesi, silahları ve çatışmalar sırasında üzerimize gaz bombası atacak insansız hava araçları nedeniyle işgal güçlerinde yana, ama elimizde olan bu, taş."

"DİRENİŞ MEYDANINDAN HİÇBİR ZAMAN GERİ DURMADIM"

Ebu'l Abd, görüntülerinin sosyal medya kullanıcılarınca genci ve yaşlısıyla katılan Filistinlilerin 1987'deki Birinci İntifadasını (Taş İntifadası) hatırlattığı yorumlarına ilişkin ise, "Ben 1987'deki Taş İntifadasını yaşadım. O zaman da direnişin ön saflarında yer aldım. İntifada senelerce sürdü. Sonrasında da intifadalar ve halk direnişleri devam etti. Hiçbirinden bir an olsun geri durmadım." değerlendirmesinde bulundu.

Görüntülerinin yayılması sonrasında İsrail güçlerince gözaltına alınma veya kovuşturmaya maruz kalma ihtimaline ilişkin Ebu'l Abd, "Ne yaralanmaktan ne de gözaltına alınmaktan korkuyorum. O alana giden hiçbir şeyden korkmaz. Allah'ın ihsanı ve keremiyle orada bulunanlar hiçbir şeyden korkmuyor." ifadelerini kullandı.