



Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubyede yaptığı yazılı açıklamayla roket atışlarını doğruladı.

"DÜŞMANA MESAJ VERDİK"

İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları ve işlediği suçlar ile Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananlara karşı böyle bir adım attıklarını belirten Ebu Ubeyde, "Bu, düşmana verdiğimiz bir mesajdır. İyice anlamalıdır ki, geri çekilirse geri çekiliriz; ileri giderse ileri gideriz." ifadelerini kullandı.