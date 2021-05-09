Netanyahu'dan İsrail işgali altındaki Kudüs için küstah sözler: Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz

İşgalci İsrail Kudüs'e yönelik işgalini genişletmek için Filistinli Müslümanlara yönelik baskı ve şiddetini sürdürüyor. İşgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya geçtiğimiz gün bombalarla yaptığı baskında yüzlerce filistinli yaralandı.
Türkiye siyonist baskına sert tepki gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in terör devleti olduğunu belirterek tüm dünyayı ve Müslüman ülkeleri İsrail'e tepki göstermeye çağırdı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te ramazan ayı başından bu yana devam eden gerginliği daha artıracak açıklamalarda bulundu.
NETANYAHU'DAN KÜSTAH SÖZLER
Netanyahu, kabine toplantısında yaptığı konuşmada "Kudüs'ün binlerce yıl Yahudilerin başkenti" olduğunu iddia ederek, ABD ile Avrupa Birliği'nden (AB) Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı Filistinli ailelerin İsrail tarafından zorla evlerinden çıkarılma planına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.
"YAPTIK VE YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Başbakan Netanyahu, şunları söyledi:
"Kudüs'ü inşa etmemiz konusunda yapılan baskılara karşı koyuyoruz. Maalesef ki; bu baskılar son zamanlarda arttı. En iyi dostlarımıza şunu söylemek istiyorum. Kudüs, İsrail'in başkenti. Her ulusun kendi başkentini inşa ettiği gibi, bizim Kudüs'ü inşa etme hakkımız var. Bunu yaptık ve yapmaya devam edeceğiz."