İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuksuz uygulamaları son bulmuyor. Peki uluslararası toplum yaşananlara neden sessiz kalıyor? Birleşmiş Milletler'in eski Filistin insan hakları raportörü ve siyaset bilimci Richard Falk, A Haber'e konuştu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Kesinlikle engellerden biri bu ama en temel engel İsrail hükümetinin bağımsız bir Filistin devletine karşı çıkması. Yasadışı yerleşim birimleri, İsrail-Filistin ilişkileri için böyle bir geleceği düşünmeye engel oluyor. İsrail'in yerleşim birimleri ve yaptığı yıkımlar, İsrailli liderlerin ve halkın, Filistinlilerin temel haklarına ulaşmak için gösterdiği çabalara karşı taviz vermelerine gerek olmadığına dair düşüncelerini gösteriyor.
İSRAİL'İN HUKUKSUZLUKLARI GÖRMEZDEN GELİNİYOR
Bana göre, bu sessizlikten daha kötü, biraz daha farklı. Örneğin Birleşmiş Milletler, sessiz değil. Sürekli olarak BMGK kararlarına ve İnsan Kakları Konseyi'nin raporlarına göre eleştirilerde bulunuyor. Ama olan şey şu, İsrail, yerleşim birimlerinin hukuksuzluğuna karşı koyuyor ve bu görmezden geliniyor. Birleşmiş Milletler otoritelerine yönelik saygısızlık görmezden geliniyor.