İSRAİL'İN HUKUKSUZLUKLARI GÖRMEZDEN GELİNİYOR

Bana göre, bu sessizlikten daha kötü, biraz daha farklı. Örneğin Birleşmiş Milletler, sessiz değil. Sürekli olarak BMGK kararlarına ve İnsan Kakları Konseyi'nin raporlarına göre eleştirilerde bulunuyor. Ama olan şey şu, İsrail, yerleşim birimlerinin hukuksuzluğuna karşı koyuyor ve bu görmezden geliniyor. Birleşmiş Milletler otoritelerine yönelik saygısızlık görmezden geliniyor.