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    • Dünya
    • 09.05.2021 00:54
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    • 09.05.2021 00:54
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    Son dakika: olağanüstü toplanıyor! Masada terör devleti 'in 'e yönelik saldırıları var

    , 'in talebi üzerine pazartesi olağanüstü toplanarak 'in işgal altındaki 'te Filistinlilere yönelik saldırılarını görüşecek. İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında 'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. , İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

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    Mısır hükümetine bağlı "Ahbar el-Yevm" gazetesinin haberine göre, Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, toplantının daimi üyeler nezdinde Katar başkanlığında Kahire'de toplanacağını söyledi.



    DOĞU KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA'YA SALDIRI
    Zeki açıklamasında, toplantıda İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki saldırı ve ihlallerinin ele alınacağını ifade ederek, Mescid-i Aksa başta olmak üzere İslami mukaddesata karşı işlediği suçların masaya yatırılacağını belirtti.



    Toplantıda ayrıca, İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara müdahalesi ve Şeyh Cerrah Mahallesi başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin yerleşim yerlerinin gasbedilmesinin de görüşüleceği bildirildi.



        KUTSAL KENTTE GERİLİM ARTTI
        İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oldu. Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırdı.

        İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.
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        Haberler Dünya Son dakika: Arap Birliği olağanüstü toplanıyor! Masada terör devleti İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları var