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    • 08.05.2021 23:21
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    Son dakika: devleti , 'nde Filistinlilere ses bombalarıyla saldırdı

    devleti , 'nde işgal altındaki 'ün 'nda toplanan Filistinlilere ses bombalarıyla saldırdı. Bölgede gerginlik tavan yaptı.

    İsrail, Filistinlilere ses bombalarıyla saldırdı

    polisi işgal altındaki 'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan 'nda toplanan Filistinlileri dağıtmak için ses bombası kullandı.

    Çok sayıda Filistinli münasebetiyle geldikleri Mescid-i Aksa'da teravih namazını kıldıktan sonra Şam Kapısı'nda toplandı.

    Bölgede tansiyonun artması üzerine İsrail polisi, Şam Kapısı önündeki oturma alanında bulunan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale etti.

    İsrail polisi, daha sonra da Şam Kapısı yakınındaki caddede toplanan Filistinlilere toplumsal olaylara müdahale aracından tazyikli su sıktı.

    Bölgede gerginlik devam ediyor.

    İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırdı.

    205 FİLİSTİNLİ YARALANMIŞTI
    İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

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