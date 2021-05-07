İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırıları sürüyor.
Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif savaş alanına dönüştü. İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.
FİLİSTİN KIZILAYI'NDAN AÇIKLAMA
İsrail güçlerinin, dün akşam iftardan kısa bir süre sonra Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında plastik mermi ve ses bombalarıyla düzenlediği saldırılarda yaralananlara ilişkin Filistin Kızılayı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, söz konusu saldırılarda 205 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği aktarıldı.
ANADOLU AJANSI MUHABİRİ DE YARALANDI
Olay sırasında Anadolu Ajansı ekibi de oradaydı. İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate müdahalesinde Anadolu Ajansı'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin kullandığı plastik mermiyle ayağından vuruldu. Hafif yaralanan Boyraz'a olay yerinde müdahale edildi.
SALDIRIYA UĞRAYAN RUS KAMERAMAN YERE YIĞILDI
İsrail polisinin basın mensuplarına yönelik saldırısı bununla son bulmadı. Rus haber ajansı Ruptly kameramanına canlı yayın sırasında saldırdı. Saldırıya uğrayan kameraman yere yığıldı.
KLİNİĞİ DE HEDEF ALDILAR
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın içindeki kliniğe dahi saldırdı. Sağlık çalışanlarını ite kaka klinikten uzaklaştırdı, kliniği dağıttı.
ŞENTOP: ALÇAK BİR DEVLET TERÖRÜDÜR
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere ses bombaları ile yaptığı müdahaleye tepki gösterdi. Şentop, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Her Ramazanda olduğu gibi İsrail'in şiddet ve zulmünün arttığı günlere şahitlik ediyoruz. Bu gece, Mescid-i Aksa'da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez. Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum."
PAKİSTAN: ŞİDDETLE KINIYORUZ
Pakistan Dışişleri Bakanlığı: "İsrail işgal güçlerince Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz".
A HABER CANLI YAYININDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa'ya alçakça saldıran İsrail'e çok sert tepki gösterdi.
Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Ömer Çelik, İsrail'in planlı olarak bu eylemleri gerçekleştirdiğini ve Mescid-i Aksa'nın varlığına yönelik bir provakasyon yapıldığını bildirdi.