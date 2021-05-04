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    • Dünya
    • 04.05.2021 21:02
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    • 04.05.2021 21:05
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    'nın kentinde 'e' bağlı camiye alçak saldırı

    'da e (CIMG) bağlı cami, dün gece saatlerinde ateşe verildi. Konuya ilişkin CIMG tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın yürütüleceği ve sorumluların bir an önce yakalanması ve yargılanmasının ümit edildiği aktarıldı.

    Batı'nın kirli yüzü! Yine cami kundakladılar...

    'nın kentinde e (CIMG) bağlı cami kundaklandı.

    Caminin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün gece kundaklanması sonucu caminin girişinde hasar oluştuğu belirtildi.

    Güvenlik kameralarında bir kişinin benzinle caminin kapısını ateşe verdiği görüldüğü ifade edilen açıklamada, polise haber verildiği ve şikayetçi olunduğu kaydedildi.

    Açıklamada, soruşturmanın yürütüleceği ve sorumluların bir an önce yakalanması ve yargılanmasının ümit edildiği aktarıldı.

    Olayda yaralanan olmadığı bilgisi paylaşıldı.

    HÜKÜMET VE SİYASETÇİLERİN HEDEFİNDE
    CIMG, Müslümanları ötekileştirdiği gerekçesiyle "" imzalamayı reddetmesi nedeniyle son dönemde hükümetin ve siyasetçilerin yoğun eleştirilerine maruz kalıyor.

    Fransa'nın kentindeki de 9 Nisan gecesi kundaklanmıştı. kentindeki caminin duvarlarına da geçen ay 20 gün içinde iki kez İslam karşıtı yazılar yazılmıştı.

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