ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, delegasyonda McGurk'ün yanı sıra Bakanlık Danışmanı Derek Chollet ile Dışişleri ve Savunma Bakanlığından diğer yetkililer bulunuyor.

1-7 Mayıs'ta Abu Dabi, Amman, Kahire ve Riyad'ı ziyaret edecek delegasyonun ajandasında ikili ve bölgesel ilişkilerin yanı sıra ABD'nin bu ülkelerle olan güvenlik iş birliği konularının ve Yemen'deki son durumun ele alınacağı bildirildi.

PKK'LI TERÖRİST POLAT CAN İLE MCGURK

McGurk, 2016'da Beyaz Saray'ın DAEŞ ile mücadele temsilcisiyken Rojava'ya gittmiş, kendisini Rojava Ordusu Komutanı olarak tanıtan Polat Can'ın elinden plaket almıştı.

Terörist Polat Can Kandil'de