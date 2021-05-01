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    • Dünya
    • 01.05.2021 18:09
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    • 01.05.2021 18:49
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    Bölücü terör örgütü PKK'nın üst aklı 'ün de yer aldığı ABD delegasyonu turuna çıkıyor

    Ulusal Güvenlik Konseyi Koordinatörü 'ün de yer aldığı ABD delegasyonu, (BAE), , ve 'ı ziyaret edecek. McGurk, Obama döneminde DAEŞ ile mücadele temsilciliği yapmış, bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler ile boy göstermişti.

    AA
    takvim.com.tr
    McGurk ile ABD delegasyonu Orta Doğu turuna çıkıyor

    ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, delegasyonda McGurk'ün yanı sıra Bakanlık Danışmanı ile Dışişleri ve Savunma Bakanlığından diğer yetkililer bulunuyor.

    1-7 Mayıs'ta , , Kahire ve 'ı ziyaret edecek delegasyonun ajandasında ikili ve bölgesel ilişkilerin yanı sıra ABD'nin bu ülkelerle olan güvenlik iş birliği konularının ve Yemen'deki son durumun ele alınacağı bildirildi.

    PKK'LI TERÖRİST POLAT CAN İLE MCGURK

    McGurk, 2016'da 'ın DAEŞ ile mücadele temsilcisiyken Rojava'ya gittmiş, kendisini Rojava Ordusu Komutanı olarak tanıtan 'ın elinden plaket almıştı.

    Terörist Polat Can Kandil'de

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