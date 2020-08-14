İSRAİL VE BAE ANLAŞMASI BATI'YI MEMNUN ETTİ, FİLİSTİNLİLERİ ÜZDÜ

Avrupa ülkeleri, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan normalleşme anlaşmasına destek verirken Suudi Arabistan ve Arap Birliğinin anlaşma karşısında sessiz kalması dikkati çekti.



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