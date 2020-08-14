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    • 14.08.2020 22:08
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    'nin bölgedeki dik duruşu ABD'nin eski 'la McGurk'ta hazımsızlık yarattı!

    düşmanlığı içeren açıklamalarıyla tanınan, ABD'nin eski 'la McGurk, halkını yok sayan BAE ve 'in skandal anlaşmasını görmezden gelerek yine Türkiye'yi hedef aldı. Takvim.com.tr'nin özel haberi.

    McGurk'un Türkiye hazımsızlığı!
    ABD'nin eski 'la McGurk, uzun zaman sonra hakkında bir paylaşımda bulundu.



    HAZIMSIZLIK İÇEREN SÖZLER
    Twitter hesabından İngiliz The Telegraph gazetesinin "Türkiye, İstanbul'dan terör saldırısı planlayan Hamas ajanlarına vatandaşlık verdi" şeklindeki operasyonel haberinden alıntı yapan McGurk, "BAE ve İsrail arasındaki tarihi normalleşmenin önemli itici unsurlarından birinin de Türkiye'nin bölgedeki politikalarının hem Kudüs hem de Abu Dabi için tehdit edici olması" olduğunu iddia etti.

    İSRAİL VE BAE ANLAŞMASI BATI'YI MEMNUN ETTİ, FİLİSTİNLİLERİ ÜZDÜ
    Avrupa ülkeleri, ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan normalleşme anlaşmasına destek verirken ve Arap Birliğinin anlaşma karşısında sessiz kalması dikkati çekti.

    TAKVİM.COM.TR

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