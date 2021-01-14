IRAK'TA DEAŞ'A ZEMİN HAZIRLADI

McGurk'ün etkin olduğu dönemlerde Orta Doğu'da yürüttüğü görevlere, üstlendiği rollere ve yaptıklarına bakıldığında Biden'ın gelecek dönemde benimseyeceği bölge stratejisinin sinyalleri okunuyor.

McGurk, görev yaptığı 2004-2009 yıllarında Irak'ı etnik ve mezhep temelli bir kaos ülkesine dönüştürüp DEAŞ'a zemin hazırladı. Irak'taki kaosun baş aktörlüğünü yapan McGurk, ülkedeki federal yapısının da mimarı olarak tanındı.

ABD'li diplomatın yazımında büyük role sahip olduğu Irak Anayasası, Ekim 2004'te ülkede Sünni Arapların rahatsızlığına rağmen kabul edildi. Ülkeye federal yönetimi getiren ve Kürt nüfusun çoğunluklu olduğu üç kuzey iline özerklik veren anayasa, ciddi ihtilaflara yol açtı. Hemen sonrasında Ocak 2005'te Erbil, resmen özerk yönetimini ilan etti.

Irak'ta ihtilafları ve Sünnilerle Şiiler arasında bölünmeleri körükleyen McGurk, bu haliyle terör örgütü DEAŞ'a zemin hazırlarken, örgütün Haziran 2014'te Musul'u ele geçirmesine de destek verdi.

Suriye ve Irak arasında gayri resmi temaslarını yürüten McGurk, DEAŞ'ın Musul'u ele geçirdiği sırada Erbil'de öncesinde ise Kobani'de (Ayn el-Arap) bulunuyordu.