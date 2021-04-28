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    • Dünya
    • 28.04.2021 09:40
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    • 28.04.2021 09:40
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    'ta kılıcı ele geçirildi

    'ta jandamanın tarihi eser kaçakçılarına yaptığı operasyonda bir iş yeerinde kılıcı ele geçirildi. Eser incelenmek üzere alınırken gözaltına alınan şahıs serbest kaldı.

    Jandarma lejyoner kılıcı ele geçirdi

    İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, ilçede bir şahsın elinde bulundurduğu tarihi eseri iş yerinde sakladığı ve satmak için müşteri aradığını tespit etti.

    LEJYONER KILICI ELE GEÇİRİLDİ
    Bunun üzerine belirlenen iş yerine operasyon yapan ekipler, tarihi eser niteliği taşıyan 1 adet kılıcı ele geçirdi. Ele geçirilen kılıç incelenmek üzere 'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 1 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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