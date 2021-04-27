Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile adından söz ettiren Türkiye, Milli Muharip Uçak (MMU) programı kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan MMU projesi kapsamında, 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini yerli uçakların alması planlanıyor.
YERLİ SAVAŞ UÇAĞI YUNAN BASININDA
Yerli savaş uçağında çalışmalarına hız veren Türkiye, söz konusu proje kapsamında çalışacak mühendisler arıyor.
Yunan basını, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) genç mühendis ilanına dikkat çekti.
YUNAN MUHABİR TÜRK MÜHENDİS İLANINI GÖSTERDİ
Skai TV muhabiri Manolis Kostidis, canlı yayında gösterdiği bir gazetedeki ilanın, savaş uçağı programına genç mühendisleri dahil etmeyi hedeflediğini aktardı. Ayrıca, Türkiye'nin yerli savaş uçağını inşa etmek için uzun zamandır kendi adımlarını attığı anımsatıldı.