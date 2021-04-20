TÜRK FIRKATEYNİ KOVALADI

Türkiye'nin diplomatik yoldan protestosuna rağmen gemiler bölgeden uzaklaşmayınca bu kez Türk Deniz Kuvvetleri devreye girdi. Geçen cumartesi günü bölgeye gönderilen bir Türk fırkateyni, hem Fransız araştırma gemisine, hem de Yunanistan'ın "Elli" fırkateynine "Bölgeyi terk edin" uyarısı yaparak, aksi durumda gerekeninin yapılma hakkının saklı olduğu mesajını verdi. Uyarının ardından her iki gemi de bölgeden ayrıldı.