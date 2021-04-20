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    • 20.04.2021 09:28
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    Yunanistan ve büyükeçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı! Doğu Akdeniz'deki kriz için sert sözlerle uyarıldı

    Yunanistan Dışişleri Bakanı 'de temaslarda bulunurken Yunanistan 'nın gazıyla Doğu Akdeniz'de provokasyonu artırma girişiminde bulundu. Yunanistan Türkiye'nin kıta sahanlığı için Fransız araştırma gemisine NAVTEX verdi. Komutanlığı'na ait gemiler duruma müdahale ederken Yunanistan ve Fransa büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak sert sözlerle uyarıldı. Benzer bir şekilde Türkiye'nin kıta sahanlığının ihlal edilmesi durumunda, unsurlarının gereken yanıtı verme haklarının bulunduğu mesajı özellikle bildirildi.

    Yunan ve Fransız büyükelçiler Dışişleri'ne çağırıldı

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın geçen perşembe günü Ankara'da temaslarda bulunduğu sırada, Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait "Elli" isimli fırkateyn ile fırkateynin refakat ettiği Fransız bilimsel araştırma gemisi "L'Atalante"in Doğu Akdeniz'de Türkiye kıta sahanlığını ihlal etmelerine, Ankara'nın olayın hemen ertesinde son derece sert diplomatik tepki gösterdiği öğrenildi. Geçen cuma günü Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Yunanistan ve Fransa'nın Ankara büyükelçileri, benzer girişimin bir daha olmaması için sert ifadelerle uyarıldı.

    BENZER BİR İHLAL OLURSA HAKLARIMIZ SAKLI
    Edinilen bilgiye göre, Doğu Akdeniz'de Türk kıta sahanlığına yönelik ihlal üzerine Ankara diplomatik yollardan tepki gösterme kararı aldı. Yapılan davet üzerine Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis ile Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, bakanlıkta ilgili birimde yaptıkları yüz yüze görüşmede sert ifadelerle protesto edildi. Her iki büyükelçiye, benzer bir şekilde Türkiye'nin kıta sahanlığının ihlal edilmesi durumunda, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının gereken yanıtı verme haklarının bulunduğu mesajı özellikle bildirildi.

    TÜRK FIRKATEYNİ KOVALADI
    Türkiye'nin diplomatik yoldan protestosuna rağmen gemiler bölgeden uzaklaşmayınca bu kez Türk Deniz Kuvvetleri devreye girdi. Geçen cumartesi günü bölgeye gönderilen bir Türk fırkateyni, hem Fransız araştırma gemisine, hem de Yunanistan'ın "Elli" fırkateynine "Bölgeyi terk edin" uyarısı yaparak, aksi durumda gerekeninin yapılma hakkının saklı olduğu mesajını verdi. Uyarının ardından her iki gemi de bölgeden ayrıldı.
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