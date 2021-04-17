İsrail zulmü Ramazan ayında da devam ediyor. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazı sonrası bir araya gelen Filistinlilere yine müdahalede bulundu.
Filistinliler, teravih namazı sonrası, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde bir araya geldi.
BAZI FİLİSTİNLİLER GÖZALTINA ALINDI
İsrail polisi, toplanan yüzlerce Filistinliyi ses bombaları ile dağıtmaya çalıştı. Filistinliler ise havai fişek ve su şişeleri ile karşılık verdi.
Yaşanan olaylarda bazı Filistinliler gözaltına alındı.