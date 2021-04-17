Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 18.04.2021 03:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.04.2021 04:04
    ABONE OL

    Terör devleti , 'da kılınan teravih sonrası toplanan Filistinlilere müdahale etti

    , Filistinlilere da da rahat vermiyor. İsrail güçleri bir kez daha işgal altındaki 'te teravih sonrası toplanan Filistinlilere müdahalede bulundu. Yaşanan olaylarda bazı Filistinliler gözaltına alındı.

    AJANSLAR
    İsrail, teravih sonrası Filistinlilere saldırdı

    İsrail zulmü Ramazan ayında da devam ediyor. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazı sonrası bir araya gelen Filistinlilere yine müdahalede bulundu.



    Filistinliler, teravih namazı sonrası, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde bir araya geldi.



    BAZI FİLİSTİNLİLER GÖZALTINA ALINDI
    İsrail polisi, toplanan yüzlerce Filistinliyi ses bombaları ile dağıtmaya çalıştı. Filistinliler ise havai fişek ve su şişeleri ile karşılık verdi.

    Yaşanan olaylarda bazı Filistinliler gözaltına alındı.



        RAMAZANIN İLK GÜNÜNDEN BU YANA...
        İsrail güçleri, Ramazan ayının ilk gününden bu yana teravih namazı sonrası İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi etrafında toplanan Filistinlilere müdahalede bulunuyor.

        İsrail polisi, daha önce milletvekili seçimleri adayı 3 Filistinlinin basın toplantısı yapmasını engellemiş ve adayları gözaltına almıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Dünya Terör devleti İsrail, Mescid-i Aksa'da kılınan teravih sonrası toplanan Filistinlilere müdahale etti