



BAZI FİLİSTİNLİLER GÖZALTINA ALINDI

İsrail polisi, toplanan yüzlerce Filistinliyi ses bombaları ile dağıtmaya çalıştı. Filistinliler ise havai fişek ve su şişeleri ile karşılık verdi.



Yaşanan olaylarda bazı Filistinliler gözaltına alındı.