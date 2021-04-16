



Şam Kapısı'ndan Sahire Kapısı'na kadar uzanan Kanuni Sultan Süleyman Caddesi boyunca gençleri dağıtmak için atlı İsrail polisi bölgede tur attı.

RAMAZAN AYININ İLK GÜNÜ DE MÜDAHALE EDİLMİŞTİ

İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında Eski Şehir çevresinde büyük bir kovuşturma yaşandı. İsrail polisi bazı Filistinli gençleri gözaltına alırken, bazı gençleri de darp etti.