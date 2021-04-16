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    • 16.04.2021 22:29
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan lilerin ibadet özgürlüğünü engelleyen 'e tepki!

    Dışişleri Bakanlığı topraklarında işgalci olan 'e tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail’in Filistin halkına yönelik baskı ve şiddet politikalarının ramazan ayında artarak sürmesi endişe vericidir." ifadelerine yer verildi.

    Dışişleri'nden İsrail'e tepki!

    Dışişleri Bakanlığı topraklarında işgalci olan 'e tepki gösterdi.

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Filistin halkına yönelik baskı ve şiddet politikalarının ramazan ayında artarak sürmesi endişe vericidir. 'ya yönelik kısıtlamalarla ramazan ayında Filistin halkının ibadet özgürlüğünü engelleyen İsrail yönetimi, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim birimlerini genişletmeyi sürdürmekte, ayrıca bu bölgelerde yaşayan İsraillilerin Filistin halkına yönelik şiddet eylemlerine karşı herhangi bir tedbir almayarak bu saldırıları esasen teşvik etmektedir.

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan Filistinlilerin ibadet özgürlüğünü engelleyen İsrail'e tepki!