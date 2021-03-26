Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda bir konteyner gemisinin karaya oturması sonucu deniz trafiği durdu. 400 metre uzunluğunda, 59 metre genişliğinde ve 224 bin ton ağırlığındaki Evergreen adlı konteyner gemisinin, Çin'den yola çıkarak Hollanda'ya gidiyordu. Evergreen adlı geminin sahibi Japon şirket Shoei Kisen Kaisha Ltd., kanaldaki tıkanmanın neden olduğu küresel kargaşa nedeniyle yazılı özür metni yayımladı.
Açıklamada, "Bu durumu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışmaya devam edeceğiz. Süveyş Kanalı üzerinden seyahat eden ve seyahat etmeyi planlayan gemiler de dahil olmak üzere bu olaydan etkilenen tüm taraflardan özür dileriz" denildi.
Gemiyi kurtarmaya çalışan şirket Boskalis'in CEO'su Peter Berdowski, "Gemi sanki devasa bir balina gibi karaya oturmuş durumda. Sahildeki kısımlara muazzam bir yük biniyor.