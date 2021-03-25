Bugünkü
Takvim

SON DAKİKA: Dünya ticareti durdu! Süveyş Kanalı tıkandı! Haftalar sürebilir

Son dakika haberi: Dünyanın en önemli ticaret yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nda şiddetli rüzgar nedeniyle karaya oturan Evergreen isimli gemi kanalı tıkadı. Dev geminin yüzdürülmesi için yükünün boşaltılması gerekirken bu işlemin haftalar sürebileceği ve Süveyş Kanalı'nın haftalarca kapalı kalabileceği belirtiliyor.

25.03.2021 13:51 - Son Güncelleme: 25.03.2021 14:35
SON DAKİKA: Dünya ticareti durdu! Süveyş Kanalı tıkandı! Haftalar sürebilir

Salı sabahı şiddetli rüzgar nedeniyle karaya oturarak dünyanın en işlek ticaret yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nın kapanmasına neden olan dev yük gemisinin yüzdürülmesi için yükünün boşaltılmasının gerekebileceği ve bunun da haftalar alabileceği belirtiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Dünya ticareti durdu! Süveyş Kanalı tıkandı! Haftalar sürebilir

Yaklaşık dört futbol sahası (400 metre) uzunluğunda ve 59 metre genişliğinde olan 20 bin konteyner taşıma kapasiteli, 220 bin tonluk geminin kurtarılması için römorklar ve iş makineleriyle çalışmalar üçüncü gününe girdi.

SON DAKİKA: Dünya ticareti durdu! Süveyş Kanalı tıkandı! Haftalar sürebilir

Panama bandıralı Evergreen adlı gemi, Çin'den Hollanda'nın Rotterdam Limanı'na giderken karaya oturmuştu.

SON DAKİKA: Dünya ticareti durdu! Süveyş Kanalı tıkandı! Haftalar sürebilir

1869'da açılan, yılda 19 bin geminin kullandığı, Asya ile Avrupa arasındaki en kısa deniz yolu olan 193 kilometre uzunluğundaki kanalın kapanması nedeniyle uluslararası piyasalarda dün petrolün fiyatı yüzde 4 artmıştı. Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'ı Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

SON DAKİKA: Dünya ticareti durdu! Süveyş Kanalı tıkandı! Haftalar sürebilir

2018'de inşa edilen ve Evergreen Marine adlı Tayvan şirketi tarafından işletilen Evergreen'in Süveyş Kanalı'nda şimdiye kadar karaya oturan en büyük gemi olduğu belirtiliyor.