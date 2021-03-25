SON DAKİKA: Dünya ticareti durdu! Süveyş Kanalı tıkandı! Haftalar sürebilir

Salı sabahı şiddetli rüzgar nedeniyle karaya oturarak dünyanın en işlek ticaret yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nın kapanmasına neden olan dev yük gemisinin yüzdürülmesi için yükünün boşaltılmasının gerekebileceği ve bunun da haftalar alabileceği belirtiliyor.