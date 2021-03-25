SON DAKİKA: Dünya ticareti durdu! Süveyş Kanalı tıkandı! Haftalar sürebilir
Son dakika haberi: Dünyanın en önemli ticaret yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nda şiddetli rüzgar nedeniyle karaya oturan Evergreen isimli gemi kanalı tıkadı. Dev geminin yüzdürülmesi için yükünün boşaltılması gerekirken bu işlemin haftalar sürebileceği ve Süveyş Kanalı'nın haftalarca kapalı kalabileceği belirtiliyor.
25.03.2021 13:51
- Son Güncelleme: 25.03.2021 14:35
1869'da açılan, yılda 19 bin geminin kullandığı, Asya ile Avrupa arasındaki en kısa deniz yolu olan 193 kilometre uzunluğundaki kanalın kapanması nedeniyle uluslararası piyasalarda dün petrolün fiyatı yüzde 4 artmıştı. Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'ı Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.