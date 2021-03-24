Deniz trafiğini takip eden açık kaynaklara göre, Mısır'daki Süveyş Kanalı, geçiş sırasında 400 metrelik bir geminin karaya oturması nedeniyle trafiğe kapandı.
59 m genişliğindeki Ever Green adlı geminin kurtarılması için römorklarla çekme operasyonu başlatıldı.
KANALIN AÇILMASI 2 GÜN SÜRECEK
Mısır basını, Süveyş Kanalı yetkililerine dayandırdıkları haberlerde kanalın açılmasının "en az iki gün" süreceğini bildirdi.
NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Çin'den Hollanda'nın Rotterdam kentine gitmekte olan Ever Green, Akdeniz'e ulaşmak için Süveyş Kanalı'nın kuzeyinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı karaya oturdu.