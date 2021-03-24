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    • 24.03.2021 09:18
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    SON DAKİKA: Dünya ticaretinde kriz! ı'nda gemi karaya oturdu! Trafik durdu

    Son dakika haberi: 'daki ı 400 metrelik Evergreen isimli geminin karaya oturması nedeniyle trafiğe kapandı. Gemisinin kurtarılması i römorklarla çekme operasyonu başlatıldı.

    Süveyş Kanalı kapandı
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    Deniz trafiğini takip eden açık kaynaklara göre, Mısır'daki Süveyş Kanalı, geçiş sırasında 400 metrelik bir geminin karaya oturması nedeniyle trafiğe kapandı.

    59 m genişliğindeki Ever Green adlı geminin kurtarılması için römorklarla çekme operasyonu başlatıldı.

    KANALIN AÇILMASI 2 GÜN SÜRECEK
    Mısır basını, Süveyş Kanalı yetkililerine dayandırdıkları haberlerde kanalın açılmasının "en az iki gün" süreceğini bildirdi.

    NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR
    Çin'den Hollanda'nın Rotterdam kentine gitmekte olan Ever Green, Akdeniz'e ulaşmak için Süveyş Kanalı'nın kuzeyinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı karaya oturdu.

        2018 yılında inşa edilen gemi, Evergreen Marine şirketi tarafından işletiliyor.

        SÜVEYŞ KANALI'NI YILDA YAKLAŞIK 19 BİN GEMİ KULLANIYOR
        Dünyanın en önemli ticaret geçiş yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nı yılda yaklaşık 19 bin gemi kullanıyor.

        Dünyadaki deniz ticaretinin yüzde 10'u 193 kilometre uzunluğundaki bu kanaldan geçiyor.
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        Haberler Dünya SON DAKİKA: Dünya ticaretinde kriz! Süveyş Kanalı'nda gemi karaya oturdu! Trafik durdu