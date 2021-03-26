Donald Trump döneminde CDC Direktörlüğü yapan Redfield, CNN televizyonuna Kovid-19 salgını konusunda bir mülakat verdi.
Kovid-19'un başlangıç noktasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Redfield, "Laboratuvarda üzerinde çalışılan patojenlerin, laboratuvar çalışanlarına bulaşması az görülen bir durum değil." ifadesini kullandı.
"LABORATUVARDAN ÇIKTIĞINA DAİR NET BİR KANIT YOK ANCAK..."
Redfield, "Ortada virüsün Çin'deki bir laboratuvardan çıktığına dair net bir kanıt yok ancak benim görüşüm bu yönde." değerlendirmesinde bulundu.
"YARASADAN BULAŞMASI MÜMKÜN DEĞİL"