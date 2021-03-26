Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 27.03.2021 01:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.03.2021 01:55
    ABONE OL

    'li sağlık uzmanı, koronavirüsün yarasadan değil, 'deki bir dan çıktığını açıkladı

    Koronavirüs salgını hakkında çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. nin (CDC) eski Direktörü Robert Redfield, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) orijininin 'deki bir olduğunu savundu. Redfield, yarasadan insana bulaştığına inanmadığını, bunun biyolojik açıdan mümkün olmadığını söyledi.

    AA
    Koronavirüsün kaynağını açıkladı!

    Donald Trump döneminde CDC Direktörlüğü yapan Redfield, CNN televizyonuna Kovid-19 salgını konusunda bir mülakat verdi.

    Kovid-19'un başlangıç noktasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Redfield, "Laboratuvarda üzerinde çalışılan patojenlerin, laboratuvar çalışanlarına bulaşması az görülen bir durum değil." ifadesini kullandı.

    "LABORATUVARDAN ÇIKTIĞINA DAİR NET BİR KANIT YOK ANCAK..."

    Redfield, "Ortada virüsün Çin'deki bir laboratuvardan çıktığına dair net bir kanıt yok ancak benim görüşüm bu yönde." değerlendirmesinde bulundu.

    "YARASADAN BULAŞMASI MÜMKÜN DEĞİL"

        Vuhan Viroloji Enstitüsünün iddia ettiği gibi yarasadan bulaşması durumunda virüsün insandan insana bulaşmasının biyolojik açıdan anlamlı olmadığını dile getiren Redfield, "Ben Kovid-19'un bir yarasadan insana bulaştığına ve salgının böyle başladığına inanmıyorum." ifadesini kullandı.

        Redfield, nihai kararı verecek mercinin de bilim insanları olduğunu sözlerine ekledi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Dünya ABD'li sağlık uzmanı, koronavirüsün yarasadan değil, Çin'deki bir laboratuvardan çıktığını açıkladı