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Nobel Ödüllü bilim insanından dünyayı sallayan açıklama: Yeni tip koronavirüs laboratuvarda üretildi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve çok kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılan corona virüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor... Peki korona virüs nasıl ortaya çıktı? İşte gizemini koruyan sorulardan biri de bu. Henüz yanıtlanamayan bu soru peşi sıra pek çok komplo teorisini de beraberinde getiriyor. Onlardan biri de korona virüsün laboratuvarlarda üretildiği. Peki bu corona virüsün çıkış noktası olabilir mi? Nobel Ödüllü Fransız virolog Luc Montagnier'in açıklaması ise dünyayı salladı. Montagnier Yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2) laboratuvarda üretildi.' dedi. İşte detaylar.

18.04.2020 16:07 - Son Güncelleme: 18.04.2020 16:22
Nobel Ödüllü bilim insanından dünyayı sallayan açıklama: Yeni tip koronavirüs laboratuvarda üretildi

NOBEL ÖDÜLLÜ FRANSIZ VİROLOG MONTAGNİER: YENİ TİP KORONAVİRÜS (SARS-COV-2) LABORATUVARDA ÜRETİLDİ

Fransa'da Nobel Ödüllü virolog Profesör Luc Montagnier, Covid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsünde AIDS'e yol açan virüsten parçalar olduğunu iddia etti. Virüsün bu nedenle ancak laboratuvarda üretilmiş olabileceğini öne süren Montagnier'in açıklamaları tartışmalara neden oldu.

2008'de Nobel Tıp Ödülü alan araştırmacı, "Araştırmalarımızda bu virüsün değiştirildiği sonuçlarına vardık. Yarasadan gelen klasik bir virüs modeli var. Bu modelin üzerine VIH kesitleri eklenmiş" şeklinde konuştu.

Kimin bu değişikliği yaptığını bilmediğini ama Vuhan'daki laboratuvarda üretilmiş olabileceğini söyleyen Montagnier, amacın "belki de yeni virüsü AIDS'e karşı aşı çalışmalarında kullanmak" olduğunu belirtti.

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Nobel Ödüllü bilim insanından dünyayı sallayan açıklama: Yeni tip koronavirüs laboratuvarda üretildi

YENİ TİP KORONAVİRÜS LABORATUVARDA ÜRETİLDİ İDDİASI KUŞKUYLA KARŞILANIYOR

Koronavirüsün laboratuvarda üretildiği iddiaları daha önce de komplo teorisyenleri tarafından çok defa dile getirildi. Tartışmalı çıkışlarıyla bilinen Montagnier'in açıklamaları bu nedenle bilim dünyasında kuşkuyla karşılandı.

Daha önce yapılan çok sayıda araştırma, SARS-CoV-2 doğal yollarla insanlara bulaştığını ortaya koyuyor. Dünya genelindeki bilim insanların çok büyük bir kısmı, yeni tip koronavirüsün laboratuvar üretimi olmadığı konusunda hemfikir.

Nobel Ödüllü bilim insanından dünyayı sallayan açıklama: Yeni tip koronavirüs laboratuvarda üretildi

'AÇIKLAMALAR ANLAMSIZ'

Montagnier'in açıklamalarına karşı çıkan bilim insanları arasında Paris'teki Pastör Enstitüsü'nde araştırmacı virolog Etienne Simon-Lorière de bulunuyor.

Simon-Lorriere, "Bu anlamsız. Söz konusu parçalar, aynı ailede bulunan diğer virüslerde de var, doğadaki diğer koronavirüs türlerinde de var. Bir kitaptaki bir kelime başka bir kitaptakine benziyorsa, bu kelimenin diğer kitaptan alındığını söyleyebilir miyiz?" ifadelerini kullanıyor.

Uzun yıllar virüs üzerine araştırma yapan Prof. Luc Montagnier, AIDS'e neden olan HIV virüsünün keşfi için 2008 yılında Nobel Tıp Ödülü'ne layık görülmüştü.

Aşı karşıtı ifadeleri ve homeopati ile "suyun hafızası" gibi tartışmalı hipotezlere verdiği destek nedeniyle bilim dünyasında eleştirilerin hedefi olmuştu.

Nobel Ödüllü bilim insanından dünyayı sallayan açıklama: Yeni tip koronavirüs laboratuvarda üretildi

ABD ÇİN'İ SUÇLAMAYA DEVAM EDİYOR

ABD'de yeni tip koronavirüsün asıl kaynağının Çin'in Vuhan şehrindeki bir laboratuvar olabileceğine dair inanç giderek artıyor. Trump yönetimi, iddiaları göz ardı etmediklerini belirtirken ABD medyasında çıkan haberlerde de konu sıkça işleniyor. İstihbarat ve ulusal güvenlik kurumlarının da iddiaları araştırdığı şeklinde haberler yapılıyor. Çin ise ABD'yi pandemiyle mücadeledeki yanlış adımlarının üzerini kapamak için konuyu başka yöne çekmeye ve kafa karıştırmaya çalışmakla suçluyor.

Nobel Ödüllü bilim insanından dünyayı sallayan açıklama: Yeni tip koronavirüs laboratuvarda üretildi

Amerikan Fox News kanalı, Kovid-19 salgınının detayları konusunda bilgilendirilen ve ilgili materyalleri gören çeşitli kaynaklara dayandırarak salgının kaynağı konusunda özel bir haber yayımladı.

Kaynakların, Kovid-19'un Çin'in virüslerle mücadele ve virüsleri tanımlama kabiliyetinin ABD ile eşdeğer olduğunu gösterme çabası çerçevesinde Vuhan'daki bir laboratuvarda üzerinde araştırma yapıldığı sırada ilk etapta yarasadan bir çalışana bulaştığına inandığı belirtildi.

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