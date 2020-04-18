Nobel Ödüllü bilim insanından dünyayı sallayan açıklama: Yeni tip koronavirüs laboratuvarda üretildi

NOBEL ÖDÜLLÜ FRANSIZ VİROLOG MONTAGNİER: YENİ TİP KORONAVİRÜS (SARS-COV-2) LABORATUVARDA ÜRETİLDİ

Fransa'da Nobel Ödüllü virolog Profesör Luc Montagnier, Covid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsünde AIDS'e yol açan virüsten parçalar olduğunu iddia etti. Virüsün bu nedenle ancak laboratuvarda üretilmiş olabileceğini öne süren Montagnier'in açıklamaları tartışmalara neden oldu.

2008'de Nobel Tıp Ödülü alan araştırmacı, "Araştırmalarımızda bu virüsün değiştirildiği sonuçlarına vardık. Yarasadan gelen klasik bir virüs modeli var. Bu modelin üzerine VIH kesitleri eklenmiş" şeklinde konuştu.

Kimin bu değişikliği yaptığını bilmediğini ama Vuhan'daki laboratuvarda üretilmiş olabileceğini söyleyen Montagnier, amacın "belki de yeni virüsü AIDS'e karşı aşı çalışmalarında kullanmak" olduğunu belirtti.