AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinden sonra AB tarafından yapılan açıklamada, görüşmede AB-Rusya ilişkilerinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Michel, AB-Rusya ilişkilerinin düşük bir noktada olduğu söyledi ve AB'nin temel değerlerine işaret etti.

Açıklamada, "AB açısından Rusya ile ilişkiler ancak Minsk Anlaşmasının uygulanması, üye ülkelere hibrid ve siber saldırıların durması ve insan haklarına saygı gösterilmesi konularında sürekli bir ilerleme olması halinde farklı bir yön alabilir." ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda Michel'in, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılmasını, Navalnıy'a yönelik suikast girişiminin şeffaf şekilde soruşturulmasını da gündeme getirdiği aktarıldı.