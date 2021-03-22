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    • Dünya
    • 22.03.2021 17:40
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    • 22.03.2021 17:42
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    Putin, Başkanı Michel'e karşılıklı ilişkilerden memnun olmadığını belirtti

    ya Devlet Başkanı , (AB) Konseyi Başkanı ile -AB ilişkilerini görüştü. Rusya ile AB ilişkilerinden memnun olmadığını belirten Putin, bu durumdan AB'yi sorumlu tuttu.

    AA
    Putin suçu Avrupa'da buldu

    Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde, Michel, AB Konseyi'nin 25-26 Mart'ta yapacağı toplantıda, Rusya-AB ilişkilerinin tartışılacağına dikkati çekerek, Moskova ile Brüksel arasında diyalog perspektifini gündeme getirdi.

    Putin ise zaman zaman ortakların yapıcı olmayan ve çatışmacı çizgisinden dolayı Rusya ile AB ilişkilerinin durumundan memnun olmadığını belirtti.

    Açıklamada, "Rus tarafı, gerçekten karşılığı olan ilginin ortaya çıkması halinde, AB ile normal, politik olmayan bir etkileşim biçimini yeniden sağlamaya hazır olduğunu vurguladı." ifadesi kullanıldı.

    Ayrıca görüşmede, Sputnik V aşısının kullanım olasılığı dahil yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede diğer güncel ve bölgesel meselelerin ele alındığı kaydedildi.

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    Haberler Dünya Putin, AB Konseyi Başkanı Michel'e karşılıklı ilişkilerden memnun olmadığını belirtti