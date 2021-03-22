Putin ise zaman zaman ortakların yapıcı olmayan ve çatışmacı çizgisinden dolayı Rusya ile AB ilişkilerinin durumundan memnun olmadığını belirtti.

Açıklamada, "Rus tarafı, gerçekten karşılığı olan ilginin ortaya çıkması halinde, AB ile normal, politik olmayan bir etkileşim biçimini yeniden sağlamaya hazır olduğunu vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca görüşmede, Sputnik V aşısının kullanım olasılığı dahil yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede diğer güncel ve bölgesel meselelerin ele alındığı kaydedildi.