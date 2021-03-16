MUTASYONLAR YOL AÇTI

Mutasyon, gen dizilimindeki değişikliklere işaret ediyor. Bazı mutasyonlar virüs için bulaşıcılığın artması gibi avantajlar sağlayabiliyor. Bu şekilde avantajlı hale gelen ve virüsün ilk halinden genetik olarak farklılaşan yeni virüs "varyant" olarak adlandırılıyor. Daha kolay bulaşan varyantlar da zamanla baskın hale geliyor. Virüslerin doğasında olduğu için mutasyonların önüne geçilemiyor. İşte 2020 sonları ve bu yılın başlarında saptanan üç koronavirüs varyantı:

1- İNGİLTERE VARYANTI (B.1.1.7)

İlk olarak Eylül 2020'de ortaya çıktı. İngiltere'de Aralık 2020'de dikkat çekti. Geçen aralıkta İngiltere'nin güneyinde sıkı kapanma önlemlerine karşın hızla yayılarak baskın hale geldi.

Varyanta dair veriler bulaşma hızı ve ölüm oranının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Tüm yaş gruplarını etkilediği belirlendi.

Pek çok ülkeye yayılan varyant İrlanda, Portekiz, İsviçre ve Danimarka'da toplum içi bulaşmalardaki payını arttırdı.

Aralık 2020'de Güney Afrika'da ikinci dalga sırasında görüldü.

İlk çalışmalar, bu varyantın doğal enfeksiyon ve aşılama sonrası gelişen antikorlar tarafından nötralizasyona (etkisiz duruma getirme) dirençli olabileceğini gösterdi.

Güney Afrika'da baskın hale gelen bu varyant, başta İngiltere, Fransa ve İsrail olmak üzere 31 ülkede "seyahatle ilişkili vakalar" şeklinde görüldü.