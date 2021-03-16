News Corp tarafından yapılan yazılı açıklamada, Facebook'un News Corp iştiraklerinden Sky News Australia ile daha önce yaptığı anlaşmayı sürdüreceği bildirildi.

Facebook 26 Şubat'ta, kullanılan haber içerikleri için Avustralya'daki Private Media, Schwartz Media ve Solstice Media şirketleri ile ön anlaşmalar imzaladığını duyurmuştu.

Temsilciler Meclisi tarafından onaylanarak 25 Şubat'ta yürürlüğe giren "Avustralya Medyası Pazarlık Yasası", haber içeriklerinin teknoloji şirketleri ile medya kuruluşları arasında müzakere edilerek fiyatlandırılmasını öngörüyor.

Habercilerin elinin güçlendirilmesini amaçlayan yasa, haber kuruluşlarına fiyat konusundaki uzlaşmazlıklar için tahkime gitme olanağı sağlıyor.

Yasa, teknoloji şirketlerine hangi içerikler için yasa kapsamındaki düzenlemelere tabi olduklarının önceden bildirilmesini öngören bir madde de içeriyor.