Böylece hem Türk medyasının haklı menfaatlerini korumuş olacağı hem de dijitalleşen rekabet ortamında maddi olarak geri kalmamasını sağlayacağı belirtiliyor.

GOOGLE'DAN AVUSTRALYA'YA "YAPMA" TEHDİDİ

Fransa ile anlaşmaya varan Google, diğer yandan da Avustralya'yı tehdit etti.

Avustralya, Google, Facebook ve potansiyel olarak diğer teknoloji şirketlerinin haber içerikleri için medya kuruluşlarına ödeme yapması

yasa hazırlıyor.

Yasa ile ilgili açıklama yapan Google ise arama motorunu Avustralya'dan kaldırmakla tehdit etti.