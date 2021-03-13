Hindu adamın çocuğu dövdüğü anların sosyal medya platformlarında paylaşılması sonrası yetkililer, saldırganın tutuklandığını bildirdi.
MÜSLÜMAN ÇOCUĞU ÖNCE TOKATLADI SONRA YERE YATIRARAK TEKMELEDİ!
Görüntülerde, "Shringi Nandan Yadav" isimli adamın, adını sorduktan sonra "Asif" isimli Müslüman çocuğu önce tokatladığı daha sonra yere yatırarak tekmelediği ortaya çıktı.
Tapınaktan su içen Müslüman çocuğa yönelik saldırı, başkent Yeni Delhi'ye 33 kilometre uzaklıktaki Uttur Pradeş eyaletine bağlı Ghaziabad'ta gerçekleşti.
MODİ'NİN İKTİDARA GELMESİYLE MÜSLÜMANLARA SALDIRILAR ARTTI