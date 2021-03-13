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    • 14.03.2021 02:00
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    'da saldırgan, tapınaktan su içen Müslüman çocuğu önce ladı sonra

    ’ın ine bağlı Ghaziabad şehrinde, bir tapınaktan su içen , bir adamın saldırısına uğradı. Hindu saldırgan, Müslüman çocuğu önce ladı daha sonra yere yatırarak ...

    AA
    Hindu, tapınaktan su içen Müslüman çocuğu dövdü!

    Hindu adamın çocuğu dövdüğü anların sosyal medya platformlarında paylaşılması sonrası yetkililer, saldırganın tutuklandığını bildirdi.

    MÜSLÜMAN ÇOCUĞU ÖNCE TOKATLADI SONRA YERE YATIRARAK TEKMELEDİ!

    Görüntülerde, "Shringi Nandan Yadav" isimli adamın, adını sorduktan sonra "Asif" isimli Müslüman çocuğu önce tokatladığı daha sonra yere yatırarak tekmelediği ortaya çıktı.

    Tapınaktan su içen Müslüman çocuğa yönelik saldırı, başkent Yeni Delhi'ye 33 kilometre uzaklıktaki Uttur Pradeş eyaletine bağlı Ghaziabad'ta gerçekleşti.

    MODİ'NİN İKTİDARA GELMESİYLE MÜSLÜMANLARA SALDIRILAR ARTTI

        Hindistan'da Müslümanlara yönelik saldırıların Başbakan Narendra Modi'nin iktidara geldiği 2014'ten bu yana artış gösterdiği biliniyor.

        İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) verilerine göre, son bir yılda, ülkede Hindu çetelerin saldırısına uğrayan, çoğunluğu Müslüman, en az 53 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi ise yaralandı.

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