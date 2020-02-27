Hindistan'da camileri yakıp müslümanlara eziyet ettiler
Hindistan'ın başkenti Delhi'de Müslümanları dışlamakla eleştirilen tartışmalı yeni vatandaşlık yasasını destekleyenler ve protesto edenler arasında Pazar gününden bu yana süren gerginlik büyüyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi sükunet çağrısı yaptı. Hindu grupların Müslümanların dükkanlarını, camilerini ve evlerini hedef almasına göz yuman polis, yakaladığı Müslüman protestocuları öldüresiye dövdü.
27.02.2020 10:22
- Son Güncelleme: 27.02.2020 11:00
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