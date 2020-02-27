Haberler Galeri Dünya Hindistan'da camileri yakıp müslümanlara eziyet ettiler

Hindistan'da camileri yakıp müslümanlara eziyet ettiler

Hindistan'ın başkenti Delhi'de Müslümanları dışlamakla eleştirilen tartışmalı yeni vatandaşlık yasasını destekleyenler ve protesto edenler arasında Pazar gününden bu yana süren gerginlik büyüyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi sükunet çağrısı yaptı. Hindu grupların Müslümanların dükkanlarını, camilerini ve evlerini hedef almasına göz yuman polis, yakaladığı Müslüman protestocuları öldüresiye dövdü.

27.02.2020 10:22 - Son Güncelleme: 27.02.2020 11:00
Hindistan'da camileri yakıp müslümanlara eziyet ettiler

Hindistan'da, "Vatandaşlık Yasası"na karşı protestolarda can kayıpları yükseliyor.

Ülkede vatandaşların önemli bir bölümü, Modi yönetiminin getirdiği Yeni Vatandaşlık Yasası'na karşı son iki haftadır sokaklarda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hindistan'da camileri yakıp müslümanlara eziyet ettiler

Komşu ülkelerden zulüm gördüğü için gelen azınlıklara Hindistan vatandaşlığı vermeyi düzenleyen Vatandaşlık Yasası Değişikliği, Müslümanları kapsam dışında tutarak onların saf dışı edilmesinin bir yolu olarak görülüyor.

Hindistan'da camileri yakıp müslümanlara eziyet ettiler

Ülke dışından gelen göçmenler için 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan, ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen yasa sonrası 4 günde, 35 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da camileri yakıp müslümanlara eziyet ettiler

MÜSLÜMANLARI DÖVÜYORLAR, CAMİLERİ YAKIYORLAR
Vatandaşlık Yasası'na karşı çıkan protestoculara polis, sert bir şekilde müdahalesini sürdürüyor.

Hindistan'da camileri yakıp müslümanlara eziyet ettiler

Müslümanlara ait evleri ve dini mabetleri yakmakta geri durmayan polis ve Hindu gruplar, yakaladıkları protestocuları öİdüresiye dövüp marş okuttu

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Son dakika: Çin kabusu yaşıyor! Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 746’ya çıktı
Son dakika: Çin kabusu yaşıyor! Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 746’ya çıktı