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    • 12.03.2021 19:45
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    Putin, Aliyev ve Paşinyan'dan '' görüşmesi!

    Son dakika haberleri... Başkanı , Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile telefonda görüştü. Yapılan görüşmelerde, 'daki son gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

    DHA
    Dağlık Karabağ görüşmesi!

    Başkanı , Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile telefonda görüştü.

    KREMLİN'DEN AÇIKLAMA
    Kremlin'den yapılan açıklamada, görüşmelerde, 'a ilişkin varılan anlaşmaların ele alındığı bilgisine yer verildi.

    "Ateşkes rejimine tümüyle uyulduğu, bölgedeki durumun genel olarak istikrarlı ve sakin kaldığı memnuniyetle ifade edildi." ifadesi kullanıldı.

    Açıklamada, Güney Kafkasya'da ekonomik ve ulaşım bağlarına yönelik engellerin kaldırılmasıyla ilgili konuların istişare edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

    "Bu bağlamda, üç ülkenin başbakan yardımcılarının eş başkanlık yaptığı çalışma grubunun faaliyetleri olumlu bir şekilde not edildi. Rusya-Azerbaycan ve Rusya-Ermenistan iş birliğiyle ilgili güncel konularda görüş alışverişinde bulunuldu."

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