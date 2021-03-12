Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.
KREMLİN'DEN AÇIKLAMA
Kremlin'den yapılan açıklamada, görüşmelerde, Dağlık Karabağ'a ilişkin varılan anlaşmaların ele alındığı bilgisine yer verildi.
"Ateşkes rejimine tümüyle uyulduğu, bölgedeki durumun genel olarak istikrarlı ve sakin kaldığı memnuniyetle ifade edildi." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Güney Kafkasya'da ekonomik ve ulaşım bağlarına yönelik engellerin kaldırılmasıyla ilgili konuların istişare edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Bu bağlamda, üç ülkenin başbakan yardımcılarının eş başkanlık yaptığı çalışma grubunun faaliyetleri olumlu bir şekilde not edildi. Rusya-Azerbaycan ve Rusya-Ermenistan iş birliğiyle ilgili güncel konularda görüş alışverişinde bulunuldu."