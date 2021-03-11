Joe Biden, Oval Ofis'te paketi imzalamadan önce yaptığı konuşmada, bu paketin ABD'de birçok kesim tarafından destek gördüğünü söyledi.
Bu akşam Ulusa Sesleniş konuşması yapacağını belirten Biden, "Onayladığımız bu tarihi yasa tasarısı ile ülkemizin bel kemiğini yeniden inşa etmeli ve bu ülkeyi meydana getiren kişilere savaşmaları için bir şans vermeyi amaçlıyoruz." dedi.
Biden, ardından söz konusu teşvik paketini imzaladı.
EKONOMİK DESTEK PAKETİ SENATO'DA ONAYLANMIŞTI
ABD'de uzun süredir en önemli gündem maddelerinden biri olan 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi, 27 Şubat'ta Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti.
Uzun süren görüşmelerin ardından 6 Mart'ta ise Senato tarafından onaylanan tasarı, daha önce devreye sokulan ve "uzlaşma" olarak adlandırılan yasal bir düzenlemeyle Cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyaç olmadan Senato'dan geçirilmişti.
Tasarı, üzerinde yapılan düzenlemeler nedeniyle nihai oylama için yeniden Temsilciler Meclisi'ne gönderilmişti. Temsilciler Meclisi, 10 Mart'ta paketi onaylayarak, Biden'ın imzasına göndermişti.
1400 DOLARLIK DOĞRUDAN NAKİT YARDIMI SAĞLANACAK
Biden yönetiminin Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı üzerinde çalıştığı en büyük paket olarak nitelendirilen tasarıda, doğrudan nakit yardımının yanı sıra işsizlik yardımları, eyalet ve yerel yönetimlerin desteklenmesi ve aşı dağıtımına yönelik düzenlemeler yer alıyor.