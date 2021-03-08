"Dışişleri Bakanı (Dendias), Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mısır'ın Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırlarını tanımasına sevinerek yararlanma yönüne gittiği soruna bir çözüm formülü bulabilecek mi? Yunanistan ve Mısır'ın anlaşarak Münhasır Ekonomik Bölgelerinin bir bölümünün sınırlarını belirlediği bölgenin sonundaki 28 meridyenin doğusunda araştırma yapacak şirket bulunması konusunda oluşan sorunun çözümü için 'altın bir kesit' bulabilecek mi? Yoksa Kahire bir firavun bürokrasisi mekanizmasından kaynaklanan sonuçları belirsiz yanlışa mahsur mu kalacak?"

"KARAR BİRÇOK SORU İŞARETLERİ OLUŞTURUYOR"

Ta Nea gazetesi de "Mısır'ın Türkiye ile sinsi oyunu" başlığı altında yayımladığı haberinde, "Mısır'ın, Atina ve Kahire'nin Münhasır Ekonomik Bölge olarak anlaşmaya vardığı deniz bölgesinin güneydoğu tarafındaki bir parselde, hidrokarbon araştırması için izin vermesinin Atina'da ciddi kaygılara neden olduğunu" yazdı.