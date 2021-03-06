Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mısır'ın arama faaliyetlerinde Türk kıta sahanlığına saygı göstermesi ile ilgili, "Bu çok önemli bir gelişme, bunun devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"FARKLI GELİŞMELER OLABİLİR"

"Mısır'la tarihi, kültürel ortak değerlerimiz var. Bunların aktive olmasıyla gelecek günlerde farklı gelişmeler olabilir diye değerlendiriyoruz.

YUNANİSTAN'A DOĞU AKDENİZ MESAJI

(Türkiye-Yunanistan ilişkileri) Sorunların uluslararası hukuk, diyalog, iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümünden yanayız. Müzakerelere açığız"