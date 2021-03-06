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    • 06.03.2021 18:37
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    Son dakika! Bakanı 'dan açıklaması

    Gelen son dakika haberine göre, Bakanı , "('ın arama faaliyetlerinde nlığına saygı göstermesi) Bu çok önemli bir gelişme, bunun devam etmesini bekliyoruz." dedi.

    AA
    Bakan Akar'dan Mısır açıklaması

    Son dakika haberi... Bakanı , 'ın arama faaliyetlerinde nlığına saygı göstermesi ile ilgili, "Bu çok önemli bir gelişme, bunun devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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    Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

    "FARKLI GELİŞMELER OLABİLİR"

    "Mısır'la tarihi, kültürel ortak değerlerimiz var. Bunların aktive olmasıyla gelecek günlerde farklı gelişmeler olabilir diye değerlendiriyoruz.

    YUNANİSTAN'A DOĞU AKDENİZ MESAJI

    (Türkiye-Yunanistan ilişkileri) Sorunların uluslararası hukuk, diyalog, iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümünden yanayız. Müzakerelere açığız"

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    Haberler Güncel Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Mısır açıklaması
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