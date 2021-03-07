Yunanistan'ın SİHA korkusunu artıracak hamle! TCG Anadolu SİHA'larla donatılacak!
Yunanistan'ın SİHA korkusunu tetikleyecek bir hamle daha geldi. Türkiye Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini sürdüren TCG Anadolu'yu SİHA'larla donatacağını açıkladı. Söz konusu açıklama Yunan basınında geniş yer buldu. Yunan basını "SİHA'larlar donatılmış Türk amiral gemisinin Doğu Akdeniz'deki kabilyetleri göz ardı edilemez. Geniş deniz alanlarını izleyebilir veya amfibi operasyonları destekleyebilir" diye yazdı.
07.03.2021 10:37
- Son Güncelleme: 07.03.2021 11:12
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in TCG Anadolu'nun bir SİHA gemisine dönüştürüleceğine ilişkin sözleri Yunan basınında yankı buldu. Haber sitesi Pentapostagma'nın manşetten verdiği ve provokasyon kokan haberde, "TCG Anadolu'nun Yunan filosunda güç gösterisine girişmek için insansız hava araçlarıyla donatılacak" ifadesi kullanıldı.
"GÖZ ARDI EDİLEMEZ..."
Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının uzun süre havada kaldığına ve silah taşıyabildiğine vurgu yapan Yunan basını, "SİHA'larla donatılmış Türk amiral gemisinin Doğu Akdeniz'deki kabiliyetleri göz ardı edilemez. Geniş deniz alanlarını izleyebilir veya amfibi operasyonları destekleyebilir" ifadeleri kullanıldı.