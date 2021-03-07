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Yunanistan'ın SİHA korkusunu artıracak hamle! TCG Anadolu SİHA'larla donatılacak!

Yunanistan'ın SİHA korkusunu tetikleyecek bir hamle daha geldi. Türkiye Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini sürdüren TCG Anadolu'yu SİHA'larla donatacağını açıkladı. Söz konusu açıklama Yunan basınında geniş yer buldu. Yunan basını "SİHA'larlar donatılmış Türk amiral gemisinin Doğu Akdeniz'deki kabilyetleri göz ardı edilemez. Geniş deniz alanlarını izleyebilir veya amfibi operasyonları destekleyebilir" diye yazdı.

07.03.2021 10:37 - Son Güncelleme: 07.03.2021 11:12
Yunanistan'ın SİHA korkusunu artıracak hamle! TCG Anadolu SİHA'larla donatılacak!

ABD'nin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından vermediği F-35'lerin donanma versiyonu TCG Anadolu'ya konuşlandırılacaktı. Geminin akıbeti merak konusu olurken Türkiye, TCG Anadolu'yu SİHA'larla donatacağını açıkladı. Bu açıklama Yunan medyasında geniş yer buldu.

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Yunanistan'ın SİHA korkusunu artıracak hamle! TCG Anadolu SİHA'larla donatılacak!

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in TCG Anadolu'nun bir SİHA gemisine dönüştürüleceğine ilişkin sözleri Yunan basınında yankı buldu. Haber sitesi Pentapostagma'nın manşetten verdiği ve provokasyon kokan haberde, "TCG Anadolu'nun Yunan filosunda güç gösterisine girişmek için insansız hava araçlarıyla donatılacak" ifadesi kullanıldı.

Yunanistan'ın SİHA korkusunu artıracak hamle! TCG Anadolu SİHA'larla donatılacak!

Demir'in açıklamalarına geniş yer veren Yunan basını, Türkiye'nin savaş gemisi TCG Anadolu'yu SİHA'larla donatacağını yazdı. 30 ila 50 arasındaki SİHA'nın TCG Anadolu'ya konuşlandıracağı haberde yer aldı.

Yunanistan'ın SİHA korkusunu artıracak hamle! TCG Anadolu SİHA'larla donatılacak!

"GÖZ ARDI EDİLEMEZ..."
Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının uzun süre havada kaldığına ve silah taşıyabildiğine vurgu yapan Yunan basını, "SİHA'larla donatılmış Türk amiral gemisinin Doğu Akdeniz'deki kabiliyetleri göz ardı edilemez. Geniş deniz alanlarını izleyebilir veya amfibi operasyonları destekleyebilir" ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'ın SİHA korkusunu artıracak hamle! TCG Anadolu SİHA'larla donatılacak!

İHA ve SİHA'larda yol haritalarının mevcut olduğunu ifade eden Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Mini İHA'yı daha gelişmiş hale getirdik. Mikro diyebileceğimiz İHA'lara ve daha büyük İHA'lara ihtiyacımız var. Bunları geliştirmek için çalışıyoruz" demişti.

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