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    • 08.03.2021 20:06
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    'de önemli gelişme: 28 Eylül 2020'den bu yana en düşük günlük vaka sayısı!

    Son dakika haberi... 'de son 24 saatte 4 bin 712 yeni tip vakası tespit edildi. Bu durum "28 Eylül 2020'den bu yana en düşük günlük vaka sayısı" olarak kayıtlara geçti.

    AA
    İngiltere'de önemli gelişme!

    'de son 24 saatte 4 bin 712 yeni tip vakası tespit edildi.

    Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 65 artarak 124 bin 566'ya yükseldi.

    28 EYLÜL 2020'DEN BU YANA GÖRÜLEN EN DÜŞÜK GÜNLÜK VAKA SAYISI
    Son 24 saatte 4 bin 712 yeni vaka tespit edildi. Bu, "4 bin 44 vakanın saptandığı 28 Eylül 2020'den bu yana görülen en düşük günlük vaka sayısı" oldu. Toplam vaka sayısı da 4 milyon 223 bin 232'ye çıktı.

    Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 22 milyon 377 bin 255'e ulaştı, bunlardan 1 milyon 142 bin 643'üne ikinci doz aşı uygulandı.

    Ülkede 10 bin 898 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 1542'si yoğun bakımda bulunuyor.

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    Haberler Dünya İngiltere'de önemli gelişme: 28 Eylül 2020'den bu yana en düşük günlük vaka sayısı!
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