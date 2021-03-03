Edinilen bilgiye göre, 5 Ocak'ta evinden aracıyla ayrılan ve bir daha dönmeyen Neşe O, terör örgütü PKK tarafından kandırılarak ailesinden koparıldı.
Neşe O. örgüt içerisinde faaliyet gösteren erkek arkadaşı aracılığıyla Köln'deki örgüt mensuplarının toplandığı "Mala Kurda" isimli derneğe gidip gelmeye başladı.
Yaklaşık 2 ay önce arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrılan Neşe O'dan bir daha haber alınamadı.
Kızlarını aramaya koyulan ailenin karşısına terör örgütü PKK çıktı.
Aile bireyleri "Mala Kurda" isimli derneğe giderek kızlarının akıbeti hakkında bilgi almak istedi ancak dernekte bulunan terör örgütü yandaşları tarafından tehdit edilerek kızlarını bir daha aramamaları uyarısıyla karşılaştı.
Bunun üzerine, Neşe O'nun ailesi kızlarının bulunması için Almanya'daki yetkili mercilere başvurdu.
"Mala Kurda" isimli dernek yetkililerince aranan aileye kızlarının kendilerine gösterileceği söylendi fakat herhangi bir gelişme olmadı.
1 Mart'ta tekrar aynı derneğe giden aile bireyleri bu kez içeriye dahi alınmadı ve kendilerine kızlarının örgütün kırsal alanına götürüldüğü söylendi.