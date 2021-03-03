ÖRGÜT BAŞTA AVRUPA ÇAPINDA ÜYE TOPLAMA ÇABASINDA

Neşe O'nun terör örgütü PKK tarafından kaçırılması Almanya'da basına yansıyan ikinci vaka olarak biliniyor.

Berlin'de yaşayan Maide T'nin kızı Nilüfer T. de bir buçuk yıl önce terör örgütünce kaçırılmıştı.

Anne Maide T, bir yıldan fazla bir süredir Başbakanlık önünde eylem yapmasına ve polise gidip şikayetçi olmasına rağmen bugüne kadar Alman makamları tarafından kendisine olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapılmadı.

Alman makamları ve Alman basınının bu konuyu adeta görmezden gelmesi Maide T. ve onun durumunda olan aileleri derinden yaralıyor.

Almanya'da kültür dernekleri kisvesi altında gençlerin beyinlerini zehirleyip üye toplama gayretinde olan terör örgütü PKK'nın Türkiye'de artık çok fazla üye toplayamadığı için gözünü Avrupa'daki gençlere çevirdiği ifade ediliyor.