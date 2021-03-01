Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 208 ailenin, HDP il binası önündeki eylemi 546'ncı günde de sürdü.
Evlat nöbetindeki aileleri, Milli Beka Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Celal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet ziyaret etti.
HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetinde aileleri ziyaret eden Kılıçdaroğlu, elinde 'Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum' pankartı taşıdı.
'BEN DE AĞABEYİMİ HDP'DEN İSTİYORUM'
Elinde 'Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum' pankartıyla gelen ve ailelerle yaptığı görüşmenin ardından açıklama yapan Milli Beka Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Celal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya gelmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Ben şaşkınım neden buraya gelmiyor. Fakat bu insanlar burada çocuklarını bekliyor. Annelerin yüzünü güldürelim artık.