Bir CHP'nin il ve ilçe başkanlarının taciz olaylarına mahkum oluyorsa, Didim Belediye Başkanı tacizden dolayı neden tutuklanmıyor ? CHP'lilerin yaptıkları zaten hırsızlık ve fuhuş, ne ararsan var. Rüşvet hepsi var bunlarda. Ağabeyimin dostları dediği zaten HDP'dir" dedi.



Evlat nöbetindeki aileler de Celal Kılıçdaroğlu'na destek ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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