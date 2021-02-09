'Diyarbakır Anneleri'nin HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 200 oldu

'GEL OĞLUM, BU YOL YANLIŞTIR'

HDP il binası önünde 526'ncı günde de süren oturma eylemindeki aile sayısı, 2014 yılında Artvin Hopa'da üniversite öğrencisiyken kandırılarak, dağa kaçırıldığını söyledikleri oğulları Yusuf için Van'dan gelen Perihan ve Tahsin Ertaş ile 200 oldu.

Tahsin Ertaş, oğluna teslim olması yönünde çağrıda bulunarak, "HDP çocukları kandırıyor. Benim çocuğum Artvin Hopa'da okuyordu. O zaman kandırarak, dağa götürmüşler. Kafasını yıkamışlar. Bu yol yanlış bir yoldur. Ben Cumhurbaşkanı'na, İçişleri Bakanı'na çok teşekkür ederim. Oğlum, eğer sen beni seviyorsan, gel teslim ol. Gel oğlum, bu yol yanlıştır. 7 senedir çocuğum gitmiş. Hiç ulaşamadık" diye konuştu.

Perihan Ertaş'a, röportaj sırasında baygınlık geçirince aileler için hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi. Ertaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.