'Diyarbakır Anneleri'nin HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 200 oldu

Çocuklarının HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını ifade eden ailelerin, HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 526'ncı gününde sürüyor.
AİLE SAYISI 200 OLDU
Aile sayısı, 2014'te Artvin'in Hopa ilçesinde 23 yaşındayken kandırılarak, dağa götürüldüğünü belirttikleri oğulları Yusuf için Van'dan gelen Perihan ve Tahsin Ertaş ile 200 oldu. Röportaj sırasında baygınlık geçiren anne Perihan Ertaş'a, aileler için hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.