"BUNLAR TEKEL OLMUŞ"

Çok eski çalışanların işine son verildiğini ve çıkan işçiler yerine gelen taşeron firmanın aynı işi yaptığını belirten Terzi, "Amaçları çalışanlara daha az para vermek. Bunlar tekel olmuş, istedikleri zaman yeni firma açıyor, istediği zaman kapatıyor. Biz işçilerin ise hiçbir hakkı yok." şeklinde konuştu.

Havaalanına gelen bavulları taşıyan işçilerin koordinatörü olarak çalışırken 17 Aralık 2020'de işine son verilen Serkan Yurtaçan da işe 1999 yılında başladıklarını, 2017 yılında ise çalışma haklarını başka bir firmanın devraldığını söyledi.