21 yıldır Frankfurt Havalimanı'nda çeşitli görevlerde çalışan ve 16 yıldır otobüsle uçaklara yolcu taşıyan Abdülkasım Terzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 aydır maaş alamadığını belirterek hiçbir yetkiliye seslerini duyuramadıkları için son çare olarak açlık grevi yapma kararı aldıklarını söyledi.
"4 AYDIR BİZE MAAŞ ÖDEMİYOR"
Kendisinin de açlık grevine katılanlardan biri olduğunu ve işten çıkarılan diğer arkadaşlarının gelip eyleme her gün destek verdiğini aktaran Terzi, "Firma eski çalışanlarına yüksek maaş ödemek zorunda. Kovid-19'u bahane ederek çoğunluğu Türk bu eski çalışanların işine firma son vermek istiyor. 30 otobüs şoföründen 24'ü firmayı mahkemeye verdi. Bizi taşeron firmaya göndermek istedi, biz de mahkemeye itiraz edip taşeron firmaya gitmeyi kabul etmediğimiz ve işimizi geri isteriz dediğimiz için 4 aydır bize maaş ödemiyor." dedi.
"BUNLAR TEKEL OLMUŞ"
Çok eski çalışanların işine son verildiğini ve çıkan işçiler yerine gelen taşeron firmanın aynı işi yaptığını belirten Terzi, "Amaçları çalışanlara daha az para vermek. Bunlar tekel olmuş, istedikleri zaman yeni firma açıyor, istediği zaman kapatıyor. Biz işçilerin ise hiçbir hakkı yok." şeklinde konuştu.
Havaalanına gelen bavulları taşıyan işçilerin koordinatörü olarak çalışırken 17 Aralık 2020'de işine son verilen Serkan Yurtaçan da işe 1999 yılında başladıklarını, 2017 yılında ise çalışma haklarını başka bir firmanın devraldığını söyledi.